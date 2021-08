Asamblea de Nueva York suspende la investigación de juicio político tras la renuncia del gobernador Cuomo

Lo que debes saber La investigación de juicio político de meses de duración contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se suspenderá antes de fin de mes, el mismo día en que se espera que el gobernador asediado renuncie a su cargo.

El portavoz Carl Heastie dijo en un comunicado el viernes que el Comité Judicial de la Asamblea había escuchado de sus abogados que no se puede acusar y destituir a un funcionario electo que ya no está en el cargo.

La declaración de Heastie publicada el viernes no dijo si el comité aún publicaría sus hallazgos.

NUEVA YORK - La investigación de juicio político de meses de duración contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, terminará antes de fines de agosto, el mismo día en que se espera que el gobernador renuncie a su cargo.

La amenaza de juicio político ayudó a presionar al gobernador a renunciar, pero inmediatamente surgieron dudas sobre si la Asamblea estatal continuaría con los procedimientos de juicio político y trataría de excluirlo de un cargo estatal en el futuro.

El vocero de la Asamblea del Estado de Nueva York, Carl Heastie, dijo en un comunicado el viernes que el Comité Judicial de la Asamblea había escuchado de sus abogados que no puede acusar y destituir a un funcionario electo que ya no está en el cargo. Sin embargo, dijo Heastie, la evidencia que el comité había reunido "probablemente podría haber resultado en artículos de acusación si no hubiera renunciado".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Después de consultar con el presidente Lavine y mis colegas mayoritarios, la Asamblea suspenderá su investigación de juicio político tras la renuncia del gobernador que entrará en vigor el 25 de agosto", dijo la declaración de Heastie.

Heastie agregó que a través de la investigación del comité se encontró evidencia creíble de acoso sexual, el mal uso de recursos estatales para las memorias de la pandemia del gobernador y divulgaciones engañosas de datos de hogares de ancianos. Esos archivos se entregarán a las autoridades investigadoras pertinentes, dijo el orador.

Cuomo enfrenta continuas investigaciones por parte de la fiscal general del estado sobre su contrato de libros de $ 5 millones y de los fiscales estatales, que están analizando su manejo de los datos de muertes en hogares de ancianos. Los comisionados de ética del estado, que podrían imponer multas a Cuomo, también están investigando cuestiones similares.

¿Qué significa la renuncia del gobernador Andrew Cuomo? Rafael Pujols nos explica

Heastie también citó "investigaciones activas" de los fiscales de distrito del condado en Manhattan, Albany, Westchester, Nassau y Oswego sobre incidentes de presunto acoso sexual por parte de Cuomo.

Desde marzo, abogados externos han estado ayudando al comité a realizar una investigación de amplio alcance sobre si había motivos para acusar a Cuomo, un demócrata. El anuncio se produjo un día que la Asamblea había establecido inicialmente como fecha límite para que el equipo legal de Cuomo respondiera con cualquier evidencia adicional que refutara las acusaciones en su contra.

Algunos miembros del comité judicial, incluidos los demócratas Phil Steck y Kenneth Braunstein, dijeron el viernes por la mañana que querían que el comité al menos divulgara un informe de sus hallazgos al público.

La declaración de Heastie publicada el viernes no dijo si el comité aún publicaría sus hallazgos.

Algunos expertos legales y políticos dijeron que si bien la gente todavía puede estar interesada en un proceso que responsabiliza a Cuomo, no está claro si los legisladores tendrían la voluntad política o la autoridad legal para acusarlo en su camino de salida.

“No estoy seguro de cuál es el propósito del juicio político. El juicio político es destituirlo de su cargo ”, dijo Bennett Gershman, profesor de derecho en la Universidad Pace. “Tiene que ser acusado y luego condenado por el Senado, y eso es mucho trabajo, muchas horas. Uno pensaría que estos representantes del estado de Nueva York tienen mejores cosas que hacer que juzgar a un gobernador que ya renunció ".

Aunque se ha disculpado por algunos de sus comportamientos con las mujeres, Cuomo ha negado haber actuado mal.

La posibilidad de un esfuerzo relámpago para acusar a Cuomo antes de que se vaya ahora parece cerrada. El Comité Judicial de la Asamblea estatal, la primera parada para cualquier asunto de juicio político, había estado explorando si hay motivos para acusarlo desde marzo.

La vicegobernadora Kathy Hochul, quien sucederá a Cuomo, se negó a opinar sobre el asunto durante una conferencia de prensa el miércoles.

Rafael Pujols nos brinda los detalles.

El resultado final - Cuomo fuera de la oficina - ya es una certeza, dijo el presidente del Comité Judicial de la Asamblea, Charles Lavine, un demócrata.

“La acusación en sí misma será discutible. No va a ser significativo ", dijo Lavine, a menos que" le prohíba que vuelva a ocupar un cargo estatal".

La Legislatura estatal, ambas cámaras están controladas por demócratas, tendría que reunir la voluntad política para avanzar rápidamente con las audiencias de juicio político, dijo Gershman, y solo lo haría como un acto punitivo para impedir que Cuomo busque nuevamente un cargo estatal y posiblemente lo despoje de los beneficios otorgados a los funcionarios electos que se van en circunstancias normales.

"Creo que ese escenario es increíblemente improbable", dijo Ross Garber, un abogado que ha representado a cuatro gobernadores estadounidenses recientes que enfrentan procesos de juicio político en sus respectivos estados.

Su lectura de la ley estatal es que una persona debe estar en el cargo en el momento del juicio político, citando discusiones en 1853 por el Comité Judicial de la Asamblea.

Pero esa interpretación nunca ha sido probada. Solo una vez antes se ha acusado a un gobernador de Nueva York. En 1913, durante la notoria era del Tammany Hall en el estado, el gobernador William Sulzer fue acusado, solo 10 meses después de su juramento.

Se necesitaría una mayoría simple de la Asamblea para avanzar los artículos de acusación al Tribunal Superior de Enjuiciamiento, que está integrado por miembros del Senado y el tribunal más alto del estado. Para condenar, dos tercios de la corte de acusación deben estar de acuerdo.

Pero la constitución del estado no explica mucho más, incluidos los motivos del juicio político.

"Ahora el tipo está resignado y quieres acusarlo, y tienes que definir sus delitos como impugnables para hacerlo, y eso tiene una consecuencia precedente", dijo Gerald Benjamin, un veterano académico y experto en el gobierno del estado de Nueva York. "¿Está definiendo solo aquellas cosas que hizo como impugnables, o está definiendo todas las cosas impugnables, una de las cuales es lo que hizo?"

Estuvo de acuerdo en que no está claro si los legisladores pueden acusar a un gobernador que renunció.

"Hay muy poco en la Constitución sobre el juicio político, y el lenguaje es bastante vago", agregó Richard Rifkin, quien ha trabajado en el gobierno estatal durante 40 años, incluso en la oficina del fiscal general y como abogado especial del exgobernador Eliot Spitzer. .

"Realmente no hay ningún precedente definitivo para decir que puede o no continuar con el juicio político después de la destitución", dijo Rifkin. "Si hablara con varios abogados, muy bien podría obtener respuestas diferentes y nadie se equivocaría".

Seis miembros republicanos del Comité Judicial de la Asamblea dijeron en un comunicado que querían que continuara la investigación de juicio político del organismo.

“La gente del estado de Nueva York merece una divulgación pública completa de la información obtenida durante nuestra búsqueda de la verdad”, dijeron.

El director del Partido de las Familias Trabajadoras, un influyente grupo progresista que se ha enfrentado con Cuomo, también pidió que continúe el proceso de juicio político.

“La renuncia no es responsabilidad, e instamos a la Legislatura a continuar con los procedimientos de juicio político para que Andrew Cuomo nunca más sea elevado a una posición de poder”, dijo la directora del partido, Sochie Nnaemeka.

El segundo juicio político de Trump se llevó a cabo a la velocidad de la luz, solo una semana después de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos que lo desencadenó. Un mes después, tres semanas después de que Trump dejó el cargo, los demócratas en el Senado de los Estados Unidos no lograron reunir los votos necesarios para condenarlo.

El expresidente Donald Trump se libró de ser sancionado por el Congreso por segunda vez y mantiene vivas sus aspiraciones políticas.

No parece haber el mismo tipo de urgencia política con Cuomo.

“La presión ha sido para que Cuomo renuncie desde el principio, eso es de lo que todo el mundo ha estado hablando desde el presidente Biden en adelante”, dijo Gershman.

Tal como están las cosas, Cuomo tendría de todos modos al menos 30 días para montar una defensa contra cualquier artículo de juicio político, lo que significa que el resultado no se conocería hasta mucho después de que deje el cargo.

La vicegobernadora dijo que en su mandato no habrá cabida para el personal mencionado en el informe sobre Cuomo.