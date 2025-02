Arrestan a sospechosos de la muerte de un joven hispano de 15 años en New Rochelle

NUEVA YORK -- Dos personas, un hombre de 32 años y un joven de 16, fueron arrestadas por la muerte de un joven hispano de 15 años que fue encontrado sin vida, sin camisa y sin zapatos, al costado de una carretera en New Rochelle la madrugada del jueves, dijo la policía el viernes.

Hugo Pérez-Gabriel, de 32, recibio cargos por ocultar un cadáver y peligro para el bienestar de un menor. El menor de 16 años fue acusado por ocultar un cádaver y posesión de instrumento falsificado en segundo grado.

Los oficiales respondieron a una llamada de una persona inconsciente cerca de la esquina de Charles Street y Washington Avenue poco después de las 6 a.m., dijo la policía de New Rochelle. Allí fue donde encontraron a Jonson Temaj.

Los investigadores dijeron el viernes que parecía que los sospechosos habían sacado a Tamaj de una casa cercana y lo habían dejado en la acera.

No estaba claro cuándo murió Temaj, que vivía en New Rochelle. No había signos aparentes de lesiones en el cuerpo, según fuentes policiales con conocimiento directo de la investigación. Los detectives están esperando los informes toxicológicos para obtener más información sobre las circunstancias que rodearon este incidente.

La causa y la forma de la muerte no se conocieron de inmediato y serán determinadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Westchester.

Según un tío de la víctima, dijo que su sobrino vivía con él y llegó a Estados Unidos desde Guatemala hace dos años.

"Él me llamó, me dijo que estaba con amigos, pero esta mañana no llego y a mí se me hizo muy raro", dijo Mynor Elixeo Temaj, tío de la víctima.

Temaj tuvo que transmitirle la triste noticia a los padres y los cuatro hermanos de su sobrino, quienes viven en Guatemala. Dice que confía en que la policía concluya su investigación.

La investigación aún está activa y cualquier persona que tenga información sobre este caso debe llamar al Departamento de Policía de New Rochelle al 914-654-2300 o de forma anónima al 914-632-COPS.