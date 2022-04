Arrestan niña de 13 años en relación a robo violento que dejó anciana de 76 años con la cadera fracturada en El Bronx

Las autoridades arrestaron a una niña de 13 años que supuestamente fue la "principal agresora" de un robo violento contra una anciana de 76 años que ocurrió el domingo El Bronx, dijo el miércoles una fuente policial con conocimiento directo del aso.

La menor está acusada de robo y agresión en el ataque dentro de un edificio en Pelham Bay que dejó a la víctima con la cadera fracturada.

Según la uniformada, el hecho ocurrió a eso de las 12:30 a. m., en la zona de Roberts Avenue y Hobart Avenue, cuando la anciana fue alcanzada por los tres sospechosos.

El video de vigilancia muestra a la mujer mientras trata de mantener cerrada la puerta principal de su edificio, pero los presuntos atacantes lograron entrar por la fuerza.

En ese momento, uno de ellos presuntamente la jaló del pelo, mientras el segundo le arrancaba la cartera que la hizo perder el equilibrio y caer al suelo, dijo la uniformada. El sospechoso se llevó el bolso que tenía $ 50, una billetera, una tarjeta débito y tarjetas de seguro.

Un vecino dijo que vio a la mujer en el suelo y salió corriendo a ayudar.

"Estaba acostada allí. Le dije que estabas bien y ella dijo: 'No, me duele la cadera, me duele la espalda'", dijo Benny Santiago, quien conoce a la víctima desde hace más de una década. Dijo que tiene un conejo como mascota y le encanta pasar tiempo con la gente, incluido su hijo, Sean.

Sean dice que es posible que su madre nunca se recupere por completo del ataque.

"Esperamos que se mejor": señala el hijo de la mujer víctima de un robo violento en El Bronx

"Que suceda algo así es una violencia completamente sin sentido y aleatoria. Es impactante y desgarrador", dijo. "Le encanta salir y pasar el rato con sus amigas, va a bailar tal vez una vez al mes en un bar que tiene música en vivo. Esa noche estaba fuera. Tenía puestos los zapatos de baile".

Pero ahora, su madre tiene un largo camino hacia la recuperación y no hay garantía de que pueda bailar, o incluso caminar, como antes.

"Ella era alguien que caminaba por todas partes y ayudaba a todos los demás. No creo que haya visto el resto de su vida usando un andador, lo cual es una posibilidad real", dijo Sean.

Los vecinos dijeron que reconocieron a uno de los jóvenes atacantes y dicen que es conocida por causar problemas en el área. Señalaron que habían llamado a la policía por ella antes y esperan que la joven reciba ayuda, pero también que la responsabilizan por el ataque violento. No estaba claro si ese es la "principal agresora" que la policía dijo que ahora está bajo custodia.

"¿Quién hace eso? ¿Quién piensa que está bien? ¿Y quién piensa esto, que tres jóvenes se unan contra un anciano?", preguntó Sean.

Si tiene información puede llamar confidencialmente a las autoridades al 1-888-57-PISTA.