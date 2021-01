Arrestan dos personas en relación al robo y asesinato de un hombre de Brooklyn

NUEVA YORK - Dos personas fueron arrestadas en relación con el asesinato y robo de un hombre de 46 años en Brooklyn la semana pasada.

El lunes, la Policía de la Ciudad de Nueva York acusó a Amanda Sylvester, de 35 años, y a Sean Idlet, de 49, de asesinato, robo y allanamiento después de que Malcolm Holder fue encontrado el 22 de enero con las manos atadas a la espalda y boca abajo en la sala de su apartamento ubicado en St. Marks Avenue.

Fuentes dijeron a nuestra cadena hermana NBC New York que Holder fue encontrado inicialmente por un asistente de salud en el hogar y que tenía problemas de salud mental. El apartamento de la víctima estaba en desorden, dijeron las fuentes, pero los investigadores no sabían si eso estaba relacionado con el crimen o no.

No está claro si Sylvester e Idlet conocían a Holder.

Un vecino que vivía al otro lado del pasillo dijo que la víctima era "un buen tipo, se mantuvo solo, era muy independiente".

Este es un caso bajo investigación.