Arrestan a sospechosa de atacar a martillazos a mujeres asiáticas en Times Square

NUEVA YORK - La sospechosa que se cree que es la responsable de usar un martillo para atacar a dos mujeres asiáticas que caminaban en Hell's Kitchen ha sido arrestada, dijo la policía.

La mujer que la policía cree que fue vista en un video de vigilancia caminando hacia las víctimas en West 42nd Street cerca de la Novena Avenida y luego arremetiendo contra ellas con el martillo fue identificada como Ebony Jackson. La mujer de 37 años fue arrestada y acusada de dos cargos de agresión, amenaza y posesión de armas, dijo la policía.

Jackson supuestamente les dijo a las víctimas que se "quitaran la máscara", y cuando se negaron, ella intentó golpearlas justo antes de las 9 p.m. el pasado 2 de mayo. Una de las víctimas, una mujer de 31 años, tuvo que ser trasladada al hospital luego de sufrir una laceración en la cabeza, según la policía. Ella todavía se está recuperando.

"He estado aquí como dos años y nunca me he enfrentado a este tipo de cosas", dijo la víctima más tarde a NBC New York.

La policía inicialmente dijo que estaban investigando el incidente como un posible crimen de odio, pero el miércoles no se presentaron cargos por este tipo de delito. La información del abogado de Jackson no estuvo disponible de inmediato.

Hay una investigación en curso.