Arrestan a padre en relación al secuestro de sus dos niños de un hogar de crianza en NY

NUEVA YORK - El padre de dos menores, un niño y una niña, que fueron sacados a la fuerza de su hogar de crianza en el oeste de Nueva York y luego encontrados en Alabama, fue arrestado en relación al secuestro, anunció la policía.

La publicación The Democrat and Chronicle of Rochester reportó que Dimitri Cash Sr. fue arrestado el sábado por cargos de secuestro en segundo grado, robo en primer grado y robo en segundo grado relacionados al secuestro de sus hijos Dimitri Jr., de 5 años, y Shekeria, de 3, que ocurrió el lunes en una casa en el suburbio de Rochester en la ciudad de Greece.

El hermano y la hermana fueron sacados de su hogar de acogida después de que dos hombres con pasamontañas rompieron una ventana y ataron a una mujer y otros dos niños, dijo la policía de Greece.

Los niños fueron localizados el miércoles después de que las autoridades rastrearon un auto de alquiler hasta Montgomery, Alabama, y los encontraron en el piso del asiento trasero debajo de una manta.

Cash Sr., de 29 años, está detenido en la cárcel del condado de Monroe con una fianza de $ 100,00 en efectivo o una fianza de $ 300,000. La policía dijo que Kimara Pluviose, de 32 años, que conducía el automóvil en el que se encontraron los niños, también fue arrestada y está detenida en Alabama.

No está claro si Cash o Pluviose tienen un abogado que pueda hablar por ellos.