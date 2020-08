Arrestan a hombre por vandalizar un memorial de las víctimas del 11 de septiembre

La policía acusó a un hombre de 40 años de cortar un asta de bandera en un monumento conmemorativo del 11 de septiembre en el norte del estado de Nueva York, un acto de vandalismo que provocó indignación local y nacional.

Andre Narbonne fue procesado el viernes por cargos relacionados con un letrero de una iglesia destrozada y tres mástiles de bandera cortados a 50 millas (80 kilómetros) al norte de la ciudad de Nueva York, incluido uno en un monumento en honor a cinco bomberos de la ciudad de Nueva York de Washingtonville que murieron en el ataque de 2001 contra el World Trade Center, según el Times Herald-Record.

La profanación del monumento el 8 de julio provocó una avalancha de cobertura mediática, y algunos conservadores insinuaron que fue obra de radicales. Donald Trump Jr., el hijo del presidente, advirtió en Twitter que mostraba lo que "llegará a su ciudad natal" si los demócratas ganan en noviembre.

Pero la policía el viernes no ofreció un motivo. Una foto adjunta a un comunicado de prensa mostraba un mensaje garabateado en la base del poste cortado en Washingtonville que decía: “¡Dios no quiere que los Estados Unidos se inclinen por un virus! No seas idólatra ". Las autoridades no indicaron quién escribió el mensaje.

“Me repugna que alguien pueda hacer algo como esto sin preocuparse por los sacrificios que han sufrido quienes han defendido nuestra libertad”, dijo el jefe de policía de New Windsor, Robert Doss.

Narbonne también fue acusado de cortar mástiles de bandera en un centro comercial y un cementerio a principios de julio en la cercana New Windsor. Fue procesado por delitos graves y delitos menores de daño criminal y fue puesto en libertad.

No se pudo encontrar un número de teléfono del residente de New Windsor y no estaba claro si tenía un abogado.

La policía dijo que Narbonne viajó al estado de Washington después de cortar los postes.