Arrestan a adolescente sospechoso de matar a hispano por 1 dólar

El NYPD anunció el arresto de un adolescente acusado de participar en la paliza que causó la muerte de un hombre hispano de 61 años durante el robo de $1 en El Bronx en la víspera de Navidad.

Las fuerzas del orden señalaron que están en busca de otros dos sujetos.

El pasado 24 de diciembre a la 1:30 a.m. en Third Avenue, en la sección Morrisania, un grupo emboscó a Juan Fresnada y a su pareja para exigirles dinero, pero el robo escaló a un brutal ataque en pandilla.

El sospechoso fue identificado como Abu Conteh, de 18 años. El adolescente enfrenta cargos de asesinato y agresión en pandilla.

Fresneda, conocido como Cuba, sucumbió a sus heridas tres días después del ataque a patadas y puñetazos.

Según la investigación, Cuba y su pareja Byron Cáceres se marchaban a casa tras cenar en un McDonald’s cuando los cercó el grupo.

“Él murió por salvarme la vida, me salvó la vida y me siento muy agradecido y me siento muy triste porque sé que en el mundo hay mucha violencia”, expresó Byron, su pareja por los últimos cinco años.

Byron fue el blanco inicial y sin dudarlo, Cuba intervino para protegerlo. En un video de vigilancia divulgado por el NYPD se le observa con un cesto de basura en mano. Intentó usarlo como escudo para repeler el ataque, pero los sujetos lo redujeron a golpes y patadas.

“No queríamos ningún problema y empezaron a tirar puños por todas partes, a insultarnos. Me empezaron a seguir, me cogieron de jacket, me tiraron al piso”, recordó Byron.

Cáceres encontró a Cuba inconsciente en el piso y le dio los primeros auxilios al notar que respiraba con dificultad.

“La ambulancia llegó como a los dos minutos (...) el paramédico le preguntó su nombre y él no dijo nada, dijo que no (recordaba su nombre)”, añadió.

La súplicas de la pareja no frenaron el horrendo ataque. Los sospechosos huyeron con $1.

Llama al 1-888-57-PISTA (74782) si tienes información sobre el caso.