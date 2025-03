Muere el arquitecto del popular parque High Line en Nueva York

NUEVA YORK -- Ricardo Scofidio, un arquitecto que transformó una vía de tren abandonada en el popular parque High Line de la Ciudad de Nueva York y fue uno de los primeros en su profesión en ganar una “beca para genios” de la Fundación MacArthur, falleció. Tenía 89 años y había trabajado en museos, edificios universitarios y otros proyectos en todo el mundo.

Scofidio murió el jueves y su esposa y socia de arquitectura, Elizabeth Diller, estaba a su lado, dijo su firma, Diller Scofidio + Renfro. El comunicado del estudio no dijo si había estado enfermo; una consulta fue enviada el viernes por la mañana.

Nombrado, junto con Diller, entre las “100 personas más influyentes” de la revista Time en 2009, Scofidio se esforzó “por crear espacio en sus propios términos”, dijo la firma.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Conocida por aportar una sensibilidad artística de vanguardia a la arquitectura, la firma ha creado diseños aventureros en lugares destacados, desde el museo The Broad en el centro de Los Ángeles hasta una enorme nube artificial sobre un lago suizo para una exposición de arte en 2002.

“Una de las cosas que es importante para nosotros es dar ese salto de fe y creer en uno mismo que se va a lograr”, dijo Scofidio al entrevistador Charlie Rose en 2009.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Otros proyectos construidos o en marcha incluyen un parque en Moscú, un museo de cine en Río de Janeiro; un edificio de ciencias de la salud en la Universidad de Sydney; un complejo de apartamentos subsidiados cerca de Nagoya, Japón; una mansión frente al mar en Long Island, Nueva York; y un rediseño del complejo de artes escénicas Lincoln Center de la Ciudad de Nueva York.

Pero Scofidio es quizás más conocido por liderar el diseño del High Line, el parque en una antigua vía elevada de tren de carga en el extremo oeste de Manhattan.

Durante décadas, fue una curiosidad oxidada y prohibida -y para algunos, una monstruosidad- en un distrito de almacenes descolorido. Las vías estaban cubiertas de una franja de maleza y flores silvestres que pocos neoyorquinos llegaban a ver, pero que eran atractivas para algunos que sí lo hacían.

Después de que la ciudad decidiera convertir la antigua vía del tren en un parque, Scofidio y sus socios se esforzaron por preservar la sensación de sorpresa y naturalidad, creando senderos intercalados con vegetación en lugar de un camino más simple y cuidado.

“Queríamos conservar la magia de este paisaje”, dijo Scofidio a The Associated Press en 2008. “Existe ese borde de vulnerabilidad entre esta sociedad que hemos perfeccionado y estas pequeñas briznas de hierba que pueden abrir aceras y crecer en las grietas”.

La primera sección del High Line se inauguró en 2009, lo que ayudó a catalizar un auge del desarrollo y el turismo en su vecindario.

Scofidio nació en Nueva York, hijo de un músico de jazz y una madre que también tocaba música. Inicialmente, se inclinó por la música, pero luego se inclinó por el arte y luego por la arquitectura, según le dijo a The New Yorker en 2007.

Él y Diller, que había sido uno de sus estudiantes en The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, se convirtieron en una pareja personal y profesional en 1979. Charles Renfro fue nombrado tercer socio de su estudio un cuarto de siglo después.

Diller y Scofidio, que se hacían llamar Ric, ganaron una “beca para genios” de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur en 1999. Fueron los primeros arquitectos que recibieron ese reconocimiento, aunque la crítica de arquitectura del New York Times, Ada Louise Huxtable, ya había ganado el honor anteriormente.

El mes pasado, Scofidio fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, una prestigiosa sociedad de honor para luminarias de la arquitectura, el arte, la literatura y la música.