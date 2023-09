Arquidiócesis de Newark ofrece recursos gratuitos para inmigrantes: aquí una lista

NUEVA JERSEY -- La crisis migratoria del país se ha sentido en el área triestatal, principalmente en la Ciudad de Nueva York.

Sin embargo, al otro lado del río Hudson, la Arquidiócesis de Newark ofrece diferentes recursos y servicios para ayudar a los migrantes.

Según las estadísticas más recientes publicadas por el Consejo de Inmigración Americano en 2019, Nueva Jersey alberga a más de 2 millones de inmigrantes, lo que la convierte en el quinto estado con la mayor población de inmigrantes en la nación. Pero se espera que esa cifra aumente, teniendo en cuenta el flujo de migrantes y refugiados que llegan en autobús desde ciudades de la frontera sur, incluyendo a más de 100,000 que han llegado a la Ciudad de Nueva York en el último año. Para ayudar a estas personas, varios ministerios y parroquias arquidiocesanas ofrecen alimentos, refugio, asistencia legal y otras formas de ayuda.

"Cuando buscamos servir a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes de diferentes maneras, es una señal de que la Iglesia es universal", dijo el Padre Timothy Graff, director de la Oficina de Asuntos Sociales. "Y cuando servimos a los necesitados estamos sirviendo al Señor que nos creó y nos llama a amarnos unos a otros".

Rercusos de la Arquidiócesis para los migrantes

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Newark

En el Centro de Asistencia Legal para Inmigrantes, el Obispo Francis de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Newark ha estado ayudando a migrantes y refugiados desde 1976, atendiendo a aproximadamente 6,300 personas al año. Su trabajo incluye proporcionar representación legal gratuita y de bajo costo en todas las fases del proceso de inmigración, incluyendo procedimientos de deportación. El personal también brinda un apoyo significativo a menores no acompañados, desde ofrecer asistencia legal gratuita hasta reunir a jóvenes vulnerables con sus familias. Y para aquellos que necesitan más apoyo, el programa ayuda a obtener asistencia en efectivo, referencias médicas, capacitación en inglés y recursos de preparación para el empleo.

Para obtener más información sobre estos y otros servicios ofrecidos por el Centro de Asistencia Legal para Inmigrantes Obispo Francis de Caridades Católicas, llamar al 973-733-3516 o visite www.ccannj.org/immigration-and-refugee/.

Iglesia de Santa Lucía en Newark

La parroquia colabora regularmente con organizaciones como First Friends of New Jersey & New York para encontrar abogados que puedan representar a inmigrantes detenidos, lo que ha llevado a que varias personas sean salvadas de la deportación por infracciones relativamente menores. También ha desempeñado un papel significativo en lograr cambios legislativos a lo largo de los años. Más significativamente, el personal de la parroquia pasó 10 años trabajando con Faith in New Jersey para movilizar a líderes locales y hacer lobby ante el gobierno estatal hasta que a los inmigrantes indocumentados se les permitió obtener legalmente licencias de conducir.

Para consultar sobre los servicios de inmigración de Santa Lucía, comuníquese con Omar Navarro al 973-803-4207 o stlucysnwk@saintlucy.net.

Las Casas de la Misericordia de Newark y Jersey City

Las Casas de la Misericordia de Newark y Jersey City, operadas por la Oficina de Respeto a la Vida de la arquidiócesis, brindan alimentos, ropa y otros elementos esenciales a cualquier persona necesitada. Pero la cantidad de inmigrantes a los que atienden está creciendo sustancialmente; de hecho, aproximadamente la mitad de los 200 clientes a los que ayudan semanalmente son migrantes y refugiados de todo el mundo. Para satisfacer sus necesidades especializadas, Las Casas de la Misericordia han ampliado sus servicios para incluir la obtención de tarjetas de identificación gubernamentales y asistencia para alquiler de hasta $1,000. Incluso ayudaron a 17 niños de países latinos a inscribirse en escuelas charter.

Para obtener más información sobre Las Casas de la Misericordia, que pronto abrirán ubicaciones adicionales en Elizabeth y Bogotá, comuníquese con Cheryl Riley al cheryl.riley@rcan.org o visite www.rcan.org/mercy-house/.

Casa Madre Teresa

Creada mediante una colaboración entre Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Newark y la Parroquia de Santa Teresa de Calcuta en Montclair, la Casa Madre Teresa es un refugio temporal para familias que buscan asilo en Montclair. Al mudarse a la casa, los inmigrantes se conectan con voluntarios locales que los ayudan a aprender inglés, les proporcionan transporte y los familiarizan con los recursos comunitarios. Una vez que las familias están listas para ser autosuficientes, los voluntarios los ayudan a hacer la transición a una vida independiente.

Para obtener más información sobre la Casa Madre Teresa, que puede albergar un máximo de 12 personas a la vez, llame al 973-733-3516 o visite www.ccannj.org/immigration-and-refugee/.

Dónde puedo encontrar más recursos

Para obtener información adicional y recursos, visite el sitio web de la Oficina de Asuntos Sociales de la arquidiócesis aquí.