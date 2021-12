Apresan al sospechoso del horrendo asesinato de un quinceañera de NY hace 43 años

Las fuerzas del orden lograron resolver el asesinato de una adolescente de Long Island perpetrado hace 43 años en San Francisco. El sospechoso estaría vinculado a otros casos de agresión sexual y asesinato, según la pesquisa.

Marissa Rolf Harvey, de 15 años, visitaba a su hermana en la ciudad californiana cuando fue asesinada por Mark Stanley Personette, ahora de 76 años y residente en Conifer, Colorado. El hombre fue arrestado el jueves y acusado de la muerte de la adolescente, cuyo cuerpo fue encontrado en Sutro Heights Park el 28 de marzo de 1978.

La investigación apunta a que Personette estaría involucrado en otros homicidios sin resolver.

La investigación había permanecido inactiva durante décadas hasta octubre de 2020, cuando la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de San Francisco volvió a examinar el asesinato. El departamento dijo que se había basado en "métodos de investigación avanzados", pero no reveló más detalles.

La Policía de San Francisco compartió algunos detalles sobre Personette, que vivía a 1.200 millas de The City by the Bay. Los registros en línea muestran que también está acusado de ser un prófugo de la justicia.

"Durante más de cuatro décadas, los miembros de la familia de Marissa Harvey han sido defensores incansables para llevar a su asesino ante la justicia", dijo el jefe de policía de San Francisco, Bill Scott, "Esperamos que este desarrollo en el caso comience a traer una medida de curación y cierre que a la familia le fue negado durante demasiado tiempo".

Meses antes de la trágica muerte, Marissa, una hija adoptada, supo que tenía una hermana biológica en California.

Según los informes, Marissa le rogó a sus padres adoptivos en Port Washington, Long Island, que le permitieran viajar a San Francisco durante sus vacaciones de Pascua para una visita de fin de semana. La familia finalmente cedió en marzo y aceptaron que la menor volara sola.

Entre las actividades que Marissa deseaba realizar estaba montar a caballo en los establos del parque Golden Gate, donde la amiga de su hermana la dejó sin saber que los establos estaban cerrados.

Cuando Marissa no regresó, su hermana denunció su desaparición. Un día después, justo antes del atardecer, un hombre vio un par de pequeños pies que sobresalían de un arbusto del parque. Las autoridades determinaron que Marissa había sido agredida sexualmente y estrangulada.

Durante décadas, el caso de la quinceañera estuvo estancado, hasta hace poco, todo gracias a los científicos forenses y "otros héroes anónimos" que ayudaron a resolver el caso, dijo el jefe de la policía.

Los investigadores detallaron que el departamento compartió los registros de Personette con otros departamentos para determinar si está vinculado a otros asesinatos sin resolver. El acusado había sido arrestado varias veces, incluso en Nueva Jersey.