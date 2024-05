Hombre cumple 23 años de prisión por un asesinato que no cometió en Brooklyn

NUEVA YORK -- Las autoridades anularon la condena de un hombre que permaneció más de 23 años en la cárcerl por un asesinato que no cometió.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, anunció que luego de una exhaustiva reinvestigación realizada por su Unidad de Revisión de Condenas, (CRU, por sus siglas en inglés), tomará medidas para anular la condena de Steven Carrington, de 56 años, quien fue declarado culpable de participar en un robo fallido en un almacén de madera de East Flatbush en 1995 donde un empleado fue asesinado a tiros.

Carrington cumplió más de 23 años de prisión y fue liberado en 2018.

La nueva investigación encontró que Carrington no cometió el delito. La identificación realizada por el único testigo, un cliente que era desconocido para el acusado y que lo vio fugazmente, no fue comprobada en cuanto a confiabilidad y nunca debería haber sido admitida en el juicio.

Además, la CRU identificó a otra persona, que se había implicado en un par de grabaciones subrepticias, como el probable cómplice real del robo mortal.

“Una investigación completa realizada por mi Unidad de Revisión de Condenas concluyó que se trataba de un caso de identidad equivocada, en el que se ignoraron numerosas señales de alerta tanto antes como después de la condena de Carrington. Este caso ejemplifica los peligros de la identificación de un testigo y destaca hasta dónde llegará nuestra CRU para encontrar la verdad. El señor Carrington ha proclamado su inocencia desde el primer día y, si bien no podemos deshacer las décadas que pasó en prisión, hoy podemos fundamentar su afirmación y devolverle su buen nombre”, dijo el fiscal de distrito, Eric González.

Qué ocurrió realmente

El 2 de enero de 1995, alrededor de las 10:50 a. m., un hombre llamado Shannon France, armado con una pistola, entró en la sede de Lumber en Church Avenue en East Flatbush, Brooklyn. Después de una lucha, le disparó dos veces a un empleado, Lloyd St. George Campbell, y lo mató. Robó la caja de la tienda y le dijo a un cliente que se fuera. Pero ese hombre fue asaltado por un cómplice más tarde identificado como Carrington que le quitó su reloj Seiko de color dorado y un anillo en su meñique, antes de que los dos ladrones huyeran, relató la Fiscalía.

El acusado fue declarado culpable, basándose en el testimonio del cliente, de asesinato en segundo grado (por actuar en concierto con France) y de robo y condenado a entre 23 años y cadena perpetua. France fue declarado culpable de cargos similares y sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua (fue liberado en 2021 y deportado).

Cuando el acusado fue interrogado por primera vez por la policía, afirmó que se trataba de un caso de error de identidad. En el juicio, presentó una coartada, alegando que estaba en casa con su exnovia esa mañana, cuando recibió una llamada de su esposa informándole que había llevado a su hijo pequeño al hospital. Ella le pidió que fuera allí y él así lo hizo. Las dos mujeres, el acusado y sus padres testificaron al respecto, pero los fiscales pudieron refutar el reclamo mostrando inconsistencias con el cronograma que proporcionaron.

La investigación de la CRU encontró un problema grave con la identificación del acusado. Tanto el cliente como otro empleado que se encontraba fuera de la tienda en el almacén identificaron al acusado en una serie de fotografías. Durante una audiencia previa al juicio para determinar si el procedimiento fue indebidamente sugestivo, se supo que tres de los rellenos se utilizaron en otra matriz mostrada al empleado dos días antes (de un sospechoso diferente a quien no identificó).

El juez ordenó otra audiencia para que el empleado decidiera si sus observaciones proporcionaban una base independiente para la identificación. (A diferencia del cliente, el empleado no identificó al acusado en una rueda de reconocimiento, por lo que no fue llamado a testificar y esa segunda audiencia nunca se llevó a cabo). Cuando el juez de audiencia preguntó si el cliente también vio la serie anterior, tanto su abogado como el fiscal dijeron que no. El juez dictaminó que el procedimiento de conjunto fotográfico no era sugerente.

Una revisión exhaustiva de los informes policiales llevó a la CRU a establecer que el cliente, de hecho, vio la serie anterior y, por lo tanto, mediante el proceso de eliminación, seleccionó al acusado entre sólo tres fotografías, en lugar de seis. Si el juez también hubiera ordenado una audiencia independiente para él, el hecho de que el cliente traumatizado inicialmente diera una descripción general de un hombre negro fornido probablemente le habría impedido identificar al acusado en el juicio, dejando a los fiscales sin pruebas adecuadas para probar el caso. En el juicio, el detective principal testificó que ambos testigos vieron ambos conjuntos y los informes policiales que confirmaban que estaban disponibles para todas las partes, pero nadie alertó al nuevo juez de primera instancia sobre la decisión equivocada del juez de audiencia.

Unos años después de la condena, el acusado proporcionó el nombre de la persona que presuntamente cometió el robo con France. La Fiscalía investigó esa afirmación pero concluyó que esa persona estaba encarcelada en el momento del crimen. Sin embargo, la CRU pudo encontrar que en realidad estaba en un programa de liberación laboral de 14 semanas que terminó dos días después del asesinato, en el que estaba suspendido seis días a la semana y probablemente residía en su vecindario de East Flatbush.

Además, la CRU recibió dos grabaciones de este sospechoso alternativo. Uno era una grabación en minicasete de una conversación telefónica apenas audible de 1999 que probablemente fue grabada por la madre del acusado, con France al teléfono desde la prisión. En él, el sospechoso alternativo mencionó el almacén de madera, dijo "nos equivocamos" y describió el reloj Seiko como no hecho de oro y el pequeño anillo en el meñique, detalles que el público no conocía. El segundo fue un video del mismo año, donde esa persona fue convencida para que compartiera detalles sobre el incidente y en algún momento dijo: “No me siento bien. Siempre pienso en eso”, y reconoció que por el crimen encarcelaron al hombre equivocado.

La CRU también interrogó a un hombre que estaba dentro de una farmacia frente al almacén de madera y afirmó que el sospechoso alternativo era el verdadero cómplice de France, recordando que lo vio en el vecindario a esa hora y lo vio huir del almacén de madera en el momento del asesinato. Finalmente, en una declaración jurada de 2012 y en audiencias de libertad condicional posteriores, France asumió la responsabilidad de su papel y afirmó repetidamente que el acusado no estaba involucrado.

Por estas razones, en particular el procedimiento de identificación defectuoso que se vio agravado por errores del juez de audiencia, el fiscal y el abogado defensor, la CRU recomendó que se anulara la condena de Carrington y se desestimara su acusación. Posteriormente, la oficina investigó la posibilidad de presentar cargos contra el sospechoso alternativo. Lamentablemente, los obstáculos legales únicos para procesar un delito que ocurrió hace casi tres décadas y por el cual otra persona fue condenada en el juicio hacen inviable el procesamiento del sospechoso.