Andrew Yang propone otorgar $2,000 por año a los neoyorquinos que viven en la pobreza extrema

El excandidato presidencial demócrata Andrew Yang está haciendo de la renta básica universal un principio central de su campaña política una vez más, esta vez para la alcaldía de la Ciudad de Nueva York.

“Nos hace más fuertes, más saludables, más seguros, más saludables mentalmente, mejora nuestras relaciones”, dijo Yang sobre el concepto de ingresos garantizados.

El programa de ingresos propuesto por Yang extendería un promedio de $ 2,000 por año a los residentes de la Ciudad de Nueva York que viven en la pobreza extrema y costaría $ 1,000 millones por año, según el sitio web de su campaña.

El candidato a la alcaldía dijo a "The News with Shepard Smith" de CNBC el lunes por la noche que apuntaría a los propietarios exentos de impuestos a la propiedad en la Ciudad de Nueva York, como el Madison Square Garden, para que paguen una parte de la factura.

"Las exenciones fiscales de Madison Square Garden es de $ 40 millones al año", dijo Yang. "Si miras ese dinero y lo devuelves a las manos de la ciudad, además de invertir parte de de los recursos de la ciudad, podemos aliviar la pobreza extrema aquí en la Ciudad de Nueva York".

Yang también comentó sobre el dramático aumento de los crímenes de odio contra los asiáticos, algo que calificó como "un momento devastador para la comunidad asiático-estadounidense".

Los informes de delitos de odio contra los asiáticos en EEUU aumentaron un 149% en 2020 con respecto al año anterior, según el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo. La Ciudad de Nueva York registró un aumento del 833% en los delitos de odio contra los asiáticos, según datos policiales.

“Necesitamos designar estos incidentes como crímenes de odio, y necesitamos construir conexiones con la comunidad asiático-americana porque, odio decir esto, muchos de estos incidentes todavía no están siendo reportados”, dijo Yang. “Muchos estadounidenses de origen asiático no tienen ese tipo de relación con las fuerzas del orden y los funcionarios de la ciudad, y me gustaría cambiar eso”.