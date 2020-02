Amiga que condujo al sospechoso de balear a policías dijo que no tenía ni idea de su plan

NUEVA YORK - Una amiga de la familia que condujo al presunto responsable de disparar a dos oficiales de policía de Nueva York durante el fin de semana a un recinto de El Bronx negó tener conocimiento de lo que el hombre había planeado, dijo en una entrevista exclusiva con nuestra cadena hermana NBC 4 New York.

La mujer, que solo quería ser identificada como Liza, dijo que no podía creer que su amigo era el acusado de disparar a dos policías en un lapso de 12 horas.

"No puedo creer que sucedió. No pude dormir anoche. Se siente irreal", dijo Liza a NBC. "No podía creer que la persona que conozco estaba haciendo eso y que yo lo llevé allí sin saberlo y eso me hizo sentir muy mal. Me sentí muy mal".

Liza dijo que Robert Williams, un amigo desde la infancia, solicitó un un favor para ser trasladado a la casa de su madre el domingo por la mañana, una solicitud que no estaba fuera de lo común, ya que no conduce y había pedido ser transportado en el pasado. Williams no mencionó lo sucedido el sábado por la noche cuando la policía dijo que abrió fuego contra dos oficiales.

Los dos se dirigían a la casa de su madre cuando él le pidió que se detuviera, ya que estaban frente al cuartel 41º en el vecindario de Soundview. Williams salió del BMW blanco del lado del pasajero y se alejó, por lo que Liza dijo que lo esperaría.

"Cuando me detuve, él simplemente salió. Así que cuando salió, me quedé atrapada allí preguntándome, ¿qué está pasando?", dijo a News 4. "Así que lo esperé. No iba a dejarlo". "

Tenía la radio encendida y estaba revisando su teléfono cuando vio una avalancha de policías dirigiéndose directamente hacia ella, algunos de los cuales tenían sus armas desenfundadas. Liza levantó los brazos y fue interrogada por la policía, aunque nunca fue arrestada. Ella les dijo que no sabía nada de lo que Williams acababa de hacer o planeaba hacer.

Una vez, Liza trabajó para el Departamento de Policía de Nueva York como despachadora civil y dijo que lo que la ayudó a superar toda la prueba fue saber que no había hecho nada malo, pero dijo que se sintió traicionada y "lastimada" por un amigo al que estaba tratando de ayudar.

"Fue solo un montón de decepción, rabia y miedo", dijo. "Estuve allí por mucho tiempo y es una situación muy aterradora".

Williams, de El Bronx, fue capturado después de que entró a una estación de policía en y comenzó a disparar poco antes de las 8 a.m.del domingo, dijo la policía. Sus disparos alcanzaron al teniente José Gautreaux en el brazo y no alcanzaron a otro personal de la policía antes de que se quedara sin balas, se lanzara al suelo y arrojara su pistola.

Según dos altos funcionarios de la ley, Williams supuestamente dijo, como parte de una declaración laberíntica a los oficiales después de su arresto, que estaba enojado con la policía, en parte porque lo sacudieron con una pistola eléctrica durante un arresto por manejar bajo la influencia (DWI) en 2018.

El primer ataque ocurrió justo antes de las 8:30 p.m. del sábado, cuando el pistolero se acercó a una patrulla marcada del NYPD pidiéndoles instrucciones a los oficiales y luego disparó, rozando a Paul Stroffolino, quien fue dado de alta del hospital el domingo en medio de una lluvia de aplausos por parte de sus colegas, dijeron las autoridades.

Stroffolino y su compañero de ocho años, Brian Hanlon, amigos desde la escuela secundaria, se apresuraron para escapar. Ninguno de los dos disparó.

La policía reveló una foto del sospechoso y estaba peinando la ciudad por él cuando entró a la estación de policía coordinando la persecución, se acercó al escritorio y sacó un arma, dijeron las autoridades. El teniente herido devolvió el fuego pero falló, y el personal policial salió corriendo de una habitación contigua justo a tiempo para contener al pistolero.

Se espera que todos los oficiales heridos se recuperen por completo, dijeron las autoridades. Gautreaux, de origen dominicano, fue dado de alta del hospital el lunes.

Según la abuela de Williams, él estaba molesto desde que su propio hijo murió después de recibir un disparo en El Bronx.

Williams fue procesado por múltiples cargos, incluido el intento de asesinato de un oficial de policía, intento de homicidio, posesión de armas y resistencia al arresto. Después de la comparecencia ante el tribunal, el presidente de la Asociación de Beneficencia de la Policía, Pat Lynch, responsabilizó a los fiscales de "hacer su trabajo" y mantener a Williams tras las rejas.

Williams fue detenido después de su comparecencia y debe regresar a la corte el 14 de febrero. Fue representado en la corte por un abogado de The Bronx Defenders.