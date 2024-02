Más ataques en Times Square: apuñalan a adolescente y golpean a hombre en casos separados

NUEVA YORK -- Casi una docena de personas están bajo custodia después de que el jueves un grupo apuñalara a un adolescente y golpeara a un hombre en hechos separados de violencia en Times Square, según la Policía de la Ciudad de Nueva York. Las autoridades siguen tras la pista de otras 18 personas.

El apuñalamiento ocurrió primero, poco después de las 5:30 p. m. del jueves en el área de West 42nd Street y Eighth Avenue, dijo un alto funcionario de la policía. Un joven de 17 años fue apuñalado y un grupo de personas se dio a la fuga. Un video de vigilancia del interior de una tienda de recordatorios grabó los momentos después de que estalló el acto violento, mientras se veía a gente corriendo.

La condición del adolescente no quedó clara de inmediato. Se recuperó un cuchillo de gran tamaño en el lugar.

El alto funcionario de policía dijo que los agentes habían detenido a siete personas.

“Vi que había un par de grupos ahí, no quiero decir la nacionalidad, estaban ahí y de repente se fueron a pelear y corrieron para allá para la 8 Avenue. Fueron como 20 o 30, si estuvo muy muy duro el caos”, dijo a Telemundo 47 un testigo de los hechos.

Además, Telemundo 47 habló con esta madre inmigrante que esta buscando a su hijo de 15 años quien habría participado de la pelea que se desató

“Mi hija me dijo que hubo una pelea que eso fue feo. Que mi hijo corrió, no sé qué pasó, es que me lo están buscando entonces imagínate si desesperada super desesperada”, dijo Alejandra Torres, madre del adolescente. “Yo como madre, me gustaría entregarlo a un internado para que me lo corrijan, para que ellos vean que el sufrimiento de una madre vale mucho”.

Aproximadamente dos horas después, otra persona resultó herida en una brutal golpiza cerca del primer incidente, esta vez en Broadway entre las calles 43 y 44 Oeste, según la policía. La víctima de ese caso, un hombre de 28 años, recibió repetidas patadas y puñetazos en la cara después de un desacuerdo verbal, dijeron las autoridades.

Esta víctima fue trasladada al Hospital Bellevue y se espera que se recupere. Tres personas fueron detenidas en relación con esta agresión, dijo la policía.

La policía no cree que los ataques estuvieran relacionados. Dijeron el viernes que todavía están buscando a otras 18 personas en relación con los dos casos.

Los dos incidentes fueron los últimos episodios de violencia en el centro turístico de la ciudad. A principios de febrero, un migrante de 15 años fue arrestado por supuestamente dispararle a una turista brasileña dentro de una tienda de ropa y luego disparar contra agentes de la policía de Nueva York.