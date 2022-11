Algunos residentes de NJ no tienen que pagar la tarifa para renovar su licencia de conducir: mira aquí quiénes califican

NUEVA JERSEY -- Algunos residentes de Nueva Jersey que tienen que renovar su licencia de conducción/identificación no tienen que pagar la tarifa del proceso gracias a una legislación firmada por el gobernador Phil Murphy que hace parte de su presupuesto fiscal del año 2023.

La página de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, (NJMVC, por sus siglas en inglés), tiene una notificación que recuerda a las personas que si en el documento de renovación de la licencia refleja el número 0 en la tarifa eso significa que califica para lo que se denomina Fee Holiday.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Todas las tarifas para las licencias de Nueva Jersey con fecha de vencimiento del 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023 califican. Las personas que recibieron el documento de renovación solo tienen que ir a la página web y seguir las instrucciones para renovar la licencia sin necesidad de pagar.

Esta medida prevé una exención de un año de ciertas tarifas impuestas por la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey en relación con licencias de conducir y tarjetas de identificación de no conductor. En concreto, la ley establece que durante el período que comienza 1 de octubre de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2023, la MVC no impondra tarifas por: la renovación de una identificación de no conductor, la renovación de una licencia de conducir comercial, la renovación de una licencia o endoso de motocicleta, la renovación de una base licencia de conducir y las fotografías digitalizadas requeridas para la

expedición y renovación de cada licencia o identificación de no conductor.

Para renovar tu licencia de conducir debes seguir las instrucciones del formulario que recibiste. En él se indicará si cumples los requisitos para renovar en línea. Si no tienes el formulario, cuando realices el proceso, se te notificará si hay algún motivo por el que necesites renovar en persona en un Centro de Licencias.

Necesitará los siguientes elementos para iniciar el proceso de renovación de licencia:

Un número de licencia de conducir válido

Un número de Seguro Social válido

Acceso a una impresora (necesaria si desea imprimir una licencia provisional y/o un recibo)

Una dirección de correo electrónico válida

Una tarjeta de crédito válida

Entra aquí para más información.