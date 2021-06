Algunos donantes siguen apoyando a Cuomo después de las acusaciones de acoso

NUEVA YORK - La carrera política del gobernador Andrew Cuomo se vio empañada por las acusaciones de presunto acosó sexual a mujeres y de su supuestp engañó al público sobre las muertes por COVID-19 en hogares de ancianos.

¿Pero eso le perjudicará con los donantes de campaña?

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Algunos de los contribuyentes políticos más confiables del demócrata, incluidos sindicatos, ejecutivos adinerados y funcionarios del partido demócrata, dicen que aún planean donar dinero a su esperada campaña para un cuarto mandato en el cargo.

El gobernador está planeando una recaudación de fondos de $ 10,000 por persona para el 29 de junio en la Ciudad de Nueva York. Será uno de sus primeros grandes eventos en persona para recaudar fondos para su campaña desde que comenzó la pandemia de coronavirus. También está organizando una recaudación de fondos virtual de $ 25 por persona en julio.

La imagen completa de si las acusaciones lastimaron a Cuomo con los contribuyentes podría ser más clara el 15 de julio, cuando su campaña tenga que revelar las donaciones realizadas desde enero.

Al menos algunos donantes dicen que se quedan con él.

“Sí, lo soy”, dijo Larry Rockefeller, sobrino republicano del exgobernador Nelson Rockefeller y bisnieto del fundador de Standard Oil, John D. Rockefeller. Ha donado casi $ 166,000 a Cuomo desde 2009. Rockefeller citó el liderazgo de Cuomo durante la pandemia, en el medio ambiente y en obras públicas como la remodelación de Penn Station y el aeropuerto LaGuardia.

“Tenemos el debido proceso en este país”, dijo Rockefeller, refiriéndose a las acusaciones hechas contra Cuomo.

Investigadores estatales y federales están investigando acusaciones contra Cuomo sobre presunto acosos sexuales a mujeres, entre esos un supuesto manoseó a una asistente femenina actual. Además, se le acusa de supuestamente usar ilegalmente recursos estatales para un acuerdo de libros de $ 5.1 millones y de minimizar el número de muertes por COVID-19 en el estado entre los residentes de hogares de ancianos para sugerir que la crisis de Nueva York no fue tan mala como la de otros estados.

Cuomo ha negado haber actuado mal. Ha cuestionado los motivos de sus acusadores y algunos de sus investigadores, incluida la fiscal general Letitia James.

Se dejó una solicitud de comentarios con su campaña.

Las encuestas sugieren que Cuomo perdió algo de apoyo de los demócratas este año, pero se resistió a numerosos pedidos de renuncia en marzo pasado de la mayoría de los legisladores demócratas estatales y federales.

Muchos políticos demócratas y los líderes de las instituciones y empresas de Nueva York han seguido apareciendo con él en los eventos.

Ed Christian, gerente comercial del Local 1414B, un capítulo de Flushing del Sindicato Internacional de Ingenieros Operativos, dijo que Cuomo ha sido un "tremendo defensor" a quien el sindicato continuaría apoyando financieramente.

"Sí, absolutamente", dijo Christian, citando, como Rockefeller, la reconstrucción de Penn Station y el aeropuerto LaGuardia.

“Son los proyectos de construcción los que nos permitirán alimentar a nuestras familias”, dijo. Los capítulos del sindicato, cuyos miembros operan equipos pesados ​​en los sitios de construcción, han donado más de $ 145,000 a las campañas de Cuomo en los últimos años.

Scott Rechler, un donante que fue designado por Cuomo para la junta de la Autoridad de Transporte Metropolitano y como vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, también planea donar nuevamente, según su portavoz David Garten.

No sabía si Rechler retiraría el apoyo si las investigaciones de Cuomo corroboran las irregularidades.

"Eso es un poco hipotético", dijo Garten. “No tenemos idea de lo que dice el informe. Veremos lo que dice y partiremos de ahí".

Cuomo tenía un cofre de guerra de campaña de $ 16.8 millones para 2021, construido a lo largo de los años a partir de donantes como el titán inmobiliario Dan Tishman, el administrador de fondos de cobertura James Simons, el heredero de Walmart Jim Walton, el magnate de los fertilizantes convertido en inversionista Alexander Rovt y los magnates de Estee Lauder William y Leonard Lauder.

Simons, Walton, Rovt y ambos Lauders no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios sobre si seguirían dando. Tishman, cuya empresa constructora ganó un contrato estatal de 35 millones de dólares el año pasado, declinó hacer comentarios a través de un portavoz.

James, la fiscal general, no ha dicho cuándo espera que su equipo de investigadores complete su investigación sobre el trato de Cuomo a las mujeres. Ella se ha comprometido a emitir un informe público cuando su trabajo esté terminado.

El comité de la Asamblea estatal también está investigando si hay motivos para acusar a Cuomo. Mientras tanto, los fiscales federales en Brooklyn están examinando cómo la administración de Cuomo manejó mal los datos relacionados con las muertes en los hogares de ancianos de Nueva York.

Jay Jacobs, antiguo aliado de Cuomo y presidente del partido demócrata estatal, a principios de marzo, calificó las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Cuomo como "molestas", pero también pidió a los miembros del partido que retengan el juicio hasta que la oficina de James complete su investigación.

“Con la suposición de que estos resultados no causan un resultado catastrófico, y si el gobernador elige postularse para la reelección, supongo que la mayoría, si no todas las personas que han estado con él antes, estarán con él de nuevo ”, dijo Jacobs en una entrevista esta semana.

El sindicato de trabajadores de servicios inmobiliarios más grande del país, SEIU 32BJ, que ha contribuido con $ 95,000 a Cuomo a través de su American Dream Fund en los últimos cinco años, no ha descartado contribuir a la campaña de reelección de Cuomo.

La portavoz del sindicato, Carolina González, dijo que se ha centrado en las primarias para alcalde de la Ciudad de Nueva York y no planea tomar una decisión sobre la carrera a gobernador hasta finales de este año.

"Cuomo sigue siendo gobernador, y seguirá siendo gobernador hasta que no lo sea por alguna razón", dijo. “Las investigaciones que están sucediendo aún no han terminado. Realmente no tenemos nada que decir hasta que ese proceso esté terminado".