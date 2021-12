Algunos de los huéspedes en un crucero de lujo al Caribe dan positivo al COVID y deben aislarse en NYC

Diez pasajeros de cruceros de lujo que llegaron a un puerto de Brooklyn el lunes, tras navegar a través del Atlántico en ruta al Caribe, dieron positivo al COVID-19 y ahora tendrán que pasar Navidad en la gélida Ciudad de Nueva York, señalaron las autoridades.

Todos los viajeros en el Queen Mary 2 de Cunard, que la compañía considera el "mayor transatlántico del mundo", tenían que estar completamente vacunados y presentar pruebas para detectar el COVID-19 justo antes de abordar en el Southampton de Gran Bretaña, lo que sugiere que se trataba de casos revolucionarios.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un total de 1.473 pasajeros estaban a bordo del barco cuando llegó a la Ciudad de Nueva York, por lo que las infecciones representan menos del 1% de todos los pasajeros a bordo. No está claro cuántos miembros de la tripulación sirven a Queen Mary 2. Pero no estarán sirviendo a estos 10 por ahora.

"Durante las pruebas de rutina, 10 huéspedes (0.7%) dieron positivo por COVID-19 y están siendo desembarcados en la Ciudad de Nueva York de acuerdo con nuestro marco de protocolos y debido a la longitud y complejidad del itinerario siguiente, que incluye varios puertos de escala y países", dijo Cunard en un comunicado.

"El barco sigue un marco estricto y aprobado de protocolos que se desarrollaron con el Gobierno y las autoridades de salud pública", continuó.

Los viajeros con COVID-19 positivo tendrán que aislarse en la Ciudad de Nueva York, que se encuentra en medio de una oleada viral sin precedentes casi dos años después de la pandemia, mientras el barco continúa hacia el Caribe. Pueden reunirse con Queen Mary 2 el 3 de enero cuando regrese a la Ciudad de Nueva York en el camino de regreso a Inglaterra si muestran pruebas negativas.

No está claro con qué frecuencia se realizan las pruebas en el barco, o si las pruebas previas al embarque requeridas son una ventana de tres días o más inmediata. Tampoco se sabía qué cepa de COVID tenían los viajeros o si se utilizaron pruebas rápidas.

Los datos indican que la nueva variante Ómicron se replica tan rápidamente en las vías respiratorias, hasta 70 veces más rápido que la variante delta, que es posible que el estado de COVID de una persona cambie más rápidamente que con otras cepas. Los expertos dicen que si se utilizan pruebas rápidas, se recomienda que se administren lo más cerca posible del tiempo de viaje.

Ómicron ahora es la variante dominante en los EE. UU., dijeron el lunes funcionarios de salud federales, lo que representa alrededor de las tres cuartas partes de las nuevas infecciones la semana pasada. También se espera que se convierta en la cepa más generalizada del mundo.

El Queen Mary 2 no es el único crucero afectado por el aumento de Ómicron. Casi 50 personas a bordo del Symphony of the Seas de 7.000 pasajeros de Royal Caribbean, que requiere la vacunación completa para los pasajeros de 12 años en adelante, dieron positivo por COVID. Habían estado en una excursión por el Caribe de siete noches y regresaron a Miami el sábado.