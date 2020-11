Alerta del IRS por nueva y elaborada estafa por mensaje de texto

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y las agencias tributarias de la región triestatal están advirtiendo a los contribuyentes sobre una nueva y elaborada estafa por mensaje de texto, en la cual los delincuentes persuaden a las personas de revelar información de cuentas bancarias para recibir un Pago de Impacto Económico o cheque de estímulo.

Como parte de la estafa, los ladrones envían mensajes de texto como este:

Ha recibido un depósito directo de $ 1,200 de COVID-19 TREAS FUND. Se requieren más acciones para aceptar este pago en su cuenta. Continúe aquí para aceptar este pago. (You have received a direct deposit of $1,200 from COVID-19 TREAS FUND. Further action is required to accept this payment into your account. Continue here to accept this payment).

El texto luego incluye un enlace a una dirección web maliciosa, se trata de una URL de suplantación de identidad. Esta URL de phishing, que parece provenir de una agencia estatal u organización de ayuda, dirige a las víctimas a un sitio web fraudulento que se hace pasar por el sitio web Get My Payment de IRS.gov. Entonces se anima a quienes visitan el sitio web fraudulento a ingresar la información de su cuenta personal y financiera.

El IRS no envía mensajes de texto a los contribuyentes para hacer cobros o solicitar información de cuentas bancarias. Si la agencia tributaria necesita contactarlo, entonces lo hará por correo postal.

"Los delincuentes son implacables al aprovechar el COVID-19 y los pagos de impacto económico para intentar engañar a los contribuyentes con su dinero o identidades", dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig. "Esta estafa es un nuevo giro en las que hemos estado viendo durante gran parte de este año. Instamos a la gente a permanecer alerta a este tipo de estafas".

El mes pasado, el IRS extendió la fecha límite para que los no declarantes se registren para su cheque de estímulo hasta el 21 de noviembre de 2020, pero asegúrese de usar el sitio web legítimo del IRS para registrarse: no responda a un mensaje de texto o correo electrónico.

Los funcionarios del IRS no amenazan con llamar a policía local para que lo arresten por no pagar una factura de impuestos. Tampoco solicitan tarjetas de regalo, una tarjeta de débito prepaga o una transferencia bancaria.

Puede encontrar más consejos sobre cómo protegerse del fraude fiscal relacionado con el robo de identidad aquí.