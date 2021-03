Alcalde de Nueva York critica la “irrespetuosa” disculpa de Cuomo y reprende el esfuerzo por desviar la atención

Lo que debes saber El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, celebró su primera reunión informativa sobre el coronavirus en vivo el miércoles (con preguntas y respuestas) en casi dos semanas; ha sido enterrado en dos controversias separadas pero agravadas últimamente

En esa sesión informativa, el gobernador se comprometió a no renunciar y pidió a los neoyorquinos que esperaran el informe final del fiscal general sobre las acusaciones en su contra antes de emitir un juicio sobre él

Cuando se le preguntó el jueves si creía que esta última disculpa era más sincera que la anterior, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo simplemente: "No, no creo que cambie nada".

NUEVA YORK - El alcalde Bill de Blasio volvió a la carga para atacar al gobernador Andrew Cuomo este jueves cuando se le instó a comentar sobre la última disculpa pública del gobernador, su promesa de no renunciar por acusaciones de acoso sexual y los golpes no tan sutiles que lanzó a la ciudad de Nueva York mientras hablaba de sus controversias.

"Tiene tres mujeres que han presentado denuncias de actividad inapropiada y acoso sexual. Tiene un escándalo en un asilo de ancianos y un encubrimiento relacionado con ese escándalo", dijo De Blasio. "Está tratando de distraer la atención de eso".

La tan esperada incursión de Cuomo en el centro de atención de los medios se produjo el miércoles cuando reanudó su programa de reuniones informativas sobre COVID y abordó las denuncias de acoso. Presionado aún más por su negativa declarada a renunciar, el gobernador dijo que le quedaba mucho trabajo por hacer, e incluyó salvar a la ciudad de Nueva York de una "situación precaria", una en la que "la delincuencia aumenta, la falta de vivienda aumenta, muchas personas lo han hecho izquierda."

Sin mencionar a De Blasio por su nombre, Cuomo pareció echarle la culpa a los pies del alcalde, describiendo la necesidad de "hacer que la ciudad de Nueva York vuelva a funcionar y sea segura y viable de nuevo", al tiempo que hace referencia al final inminente del mandato de Blasio.

El alcalde de la ciudad de Nueva York dijo el jueves que los comentarios le parecían irrespetuosos para la gente de los cinco condados, aunque dijo que no se tomaba los comentarios como algo personal.

"Esta ciudad ha sido heroica, la gente de esta ciudad ha sido heroica. Uno pensaría que cualquier gobernador apoyaría eso y celebraría eso, no denigrarlo. Claramente, está tratando de distraer la atención de sus propios problemas", dijo de Blasio. "La gente es más inteligente que eso. Entienden que todos en esta ciudad están moviendo el cielo y la tierra para regresar fuertes. Él debería abordar sus propios problemas, no tratar de humillar a la gente de la ciudad de Nueva York".

Cuando se le preguntó si pensaba que la última disculpa del gobernador, la segunda al público en cuatro días pero la primera en cámara ante una audiencia en vivo, era más sincera, De Blasio ofreció una simple respuesta de siete palabras: "No, no lo creo. cambia nada".

Ciertamente, Cuomo espera que el alcalde se equivoque en ese aspecto. En su declaración de culpabilidad del miércoles, el gobernador pidió a los neoyorquinos que esperaran el informe del fiscal general del estado sobre las acusaciones de acoso en su contra antes de emitir un juicio. Una vez más, se comprometió a cooperar con esa investigación y dijo que "apoya plenamente el derecho de la mujer a presentarse".

"Ahora entiendo que actué de una manera que hizo que la gente se sintiera incómoda. No fue intencional y me disculpo sincera y profundamente por ello", dijo un contrito Cuomo, vestido con una corbata azul. "Me siento muy mal por ello y, francamente, me da vergüenza".

Dos veces, dijo, "Nunca toqué a nadie de manera inapropiada". Dos veces, dijo, "nunca supe en ese momento que estaba haciendo que alguien se sintiera incómodo".

"Ciertamente nunca tuve la intención de ofender a nadie o lastimar a nadie o causarle dolor a nadie. Eso es lo último que querría hacer. He aprendido una lección importante. Lo siento, lo siento por cualquier dolor Yo causé a nadie, nunca lo intenté, y seré el mejor para esta experiencia ", dijo Cuomo, luego abrió Preguntas y respuestas.

Primero se le pidió que comentara sobre una foto asociada con las acusaciones de su tercera acusadora, en el que esa acusadora, Anna Ruch, quien habló con The New York Times en un informe publicado el lunes, parece lucir incómoda mientras la gobernadora sostiene su rostro en sus manos. Ruch le dijo al Times que Cuomo movió sus manos a sus mejillas cuando ella quitó una de sus manos de su espalda.

Ella alegó que luego le preguntó si podía besarla, y dice que le plantó un beso en la mejilla cuando ella se dio la vuelta. A eso, Cuomo dijo que entendía "la opinión y los sentimientos de la Sra. Ruch - y tiene razón, puede encontrar cientos de fotos mías haciendo el mismo gesto con cientos de personas - mujeres, hombres, niños".

"Puedes encontrar cientos de fotos mías besando a la gente. Es mi forma habitual de saludar. Era la forma en que mi padre saludaba a la gente: tú eres el gobernador del estado, quieres que la gente se sienta cómoda, en la manera que tu te comunicas con ellos ", dijo Cuomo, refiriéndose a su difunto padre y ex gobernador de Nueva York, Mario Cuomo. "También entiendo que no importa. No importa mi intención. Lo que importa es si alguien se sintió ofendido por ello. Si se sintieron ofendidos por ello, estuvo mal".

Cuomo repitió más tarde una variación de su última disculpa, reiterando su falta de intención de causar daño, cuando se le preguntó "qué garantías" podía brindar de que no había otros acusadores que presentaran denuncias similares. No respondió a la pregunta directamente, pero prometió disculparse "hoy, mañana y pasado mañana".

Cuomo no respondió directamente cuando un periodista le preguntó si podía asegurar al público que no había otros exayudantes que se presentarán. Sin embargo, el gobernador prometió que cambiaría sus acciones.

"Entiendo que las sensibilidades han cambiado y el comportamiento ha cambiado, y lo entiendo. Y voy a aprender de eso", dijo.

Las acusadoras de Cuomo desintegraron la disculpa, describiendo su discurso como plagado de "falsedades" y al gobernador como un hombre tan indigno de confianza que no era apto para el cargo. Otros críticos dicen que la disculpa se quedó corta. Algunos están esperando que caiga el próximo zapato. Varios partidarios de Cuomo desde hace mucho tiempo eluden la disculpa en sí y dicen que solo apoyan la investigación independiente del fiscal general.

La disculpa se produjo un día después de que los legisladores estatales llegaran a un acuerdo para despojar a Cuomo de sus poderes de emergencia pandémica. Esa derogación podría entrar en vigor el viernes. Cuomo reconoció el trato casi como una cuestión de rutina, con una de sus famosas páginas de su presentación, 20 minutos después de la sesión informativa, pero no lo discutió más.

La lista de demócratas que pedían la renuncia inmediata de Cuomo se disparó a principios de esta semana, pero se agregaron pocos nombres clave al recuento después de su última declaración.

La líder de la mayoría del Senado del estado de Nueva York, Andrea Stewart-Cousins, dijo a CNN después de la disculpa de Cuomo que ella consideraba que eso era "importante", pero que debería renunciar si la investigación encuentra evidencia de irregularidades.

La mayoría de los principales demócratas han señalado que también quieren esperar los resultados de una investigación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre las acusaciones de que Cuomo acosó sexualmente al menos a dos mujeres en su administración.

Esa investigación, que Cuomo llamó una "revisión", aún no ha comenzado. James dijo que su oficina está trabajando para contratar a un bufete de abogados externo para que lo lleve a cabo. El comité de supervisión del Senado estatal dijo el miércoles que la investigación probablemente demorará unos dos meses.