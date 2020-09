Advierten sobre enfermedad causada por bacteria en el estrecho de Long Island

NUEVA YORK — El Departamento de Salud Pública de Connecticut advierte a los residentes en la costa del estado sobre una enfermedad causada por bacterias en agua salada o salobre.

Los funcionarios de salud dijeron el sábado que ha habido un número inusualmente alto de infecciones causadas por bacterias en el agua salada o salobre (una mezcla de agua salada y dulce) a lo largo del Long Island Sound (estrecho de Long Island).

Según los funcionarios de salud, desde julio, se han informado al departamento de salud pública (o DPH por sus siglas en inglés) sobre cinco casos de infecciones causadas por Vibrio vulnificus.

Los expertos dijeron que un paciente es del condado de Fairfield, un paciente es del condado de Middlesex y los otros tres son del condado de New Haven. Los cinco tienen entre 49 y 85 años. Cuatro de los pacientes son hombres y una es mujer.

Dos de los pacientes tenían una infección del torrente sanguíneo y tres tenían infecciones graves en las heridas, dijeron las autoridades. Los cinco pacientes fueron hospitalizados y no se han reportado muertes, agregaron.

Los investigadores dijeron que los cinco pacientes informaron haber estado expuestos a agua salada o salobre durante actividades como nadar, pescar cangrejos y pasear en bote.

Los funcionarios de salud dijeron que los cinco pacientes también tenían heridas preexistentes o nuevas heridas sufridas durante estas actividades que llevaron a las infecciones.

"La identificación de estos cinco casos durante dos meses es muy preocupante. Esto sugiere que la bacteria Vibrio puede estar presente en agua salada o salobre en o cerca de Long Island Sound, y la gente debe tomar precauciones", dijo el Dr. Matthew Cartter, epidemiólogo estatal del DPH. .

Los expertos en salud describen la infección por Vibrio vulnificus como extremadamente rara. Los expertos dijeron que en los últimos 10 años, entre 2010 y 2019, solo se informaron siete casos en Connecticut.

El Vibrio vulnificus puede "causar infecciones de heridas cuando las heridas abiertas se exponen a sal tibia o agua salobre (mezcla de sal y agua dulce). Las bacterias, una vez dentro del cuerpo, pueden infectar el torrente sanguíneo y causar septicemia. Personas con una infección por V. vulnificus pueden enfermarse gravemente y necesitar cuidados intensivos o la amputación de una extremidad ", dijeron los expertos del Departamento de Salud Pública.

Aproximadamente una de cada cinco personas con este tipo de infección muere y las autoridades dijeron que a veces puede ser dentro de uno o dos días de enfermarse. Los que corren mayor riesgo de contraer enfermedades son los que tienen el sistema inmunológico debilitado y los ancianos, agregaron.

Hablamos con tres kayakistas en Light House Point Park que dijeron que no estaban al tanto de la advertencia.

"Es posible que no hubiéramos ido hoy si hubiera sabido eso. No es que tenga heridas abiertas, pero eso da un poco de miedo", dijo Tim English, de New Haven.

"Me hubiera gustado haberlo sabido antes de saltar al agua", dijo Liz English, de New Haven.

"Definitivamente es impactante, especialmente porque me dijeron ustedes después de haber estado en el agua. Sería bueno si tal vez advirtieran a la gente en la playa", dijo Matt Sherwood, residente de Hamden.

Kara Straun, de New Haven, estaba en la playa con sus dos hijos pequeños cuando se enteró del impacto de Vibrio vulnificus en la costa de Connecticut.

"Mis pensamientos son empacar e irme a casa ahora mismo. Quiero decir que tengo dos niños pequeños. Tienen raspaduras y cortes todo el tiempo", dijo Straun.

Algunos consejos de los funcionarios del DPH incluyen:

Mantenerse alejado del agua salada o salobre si tiene una herida, incluso de una cirugía reciente, un piercing o un tatuaje. Esto incluye vadear en la playa, agregaron las autoridades.

Cubra su herida con un vendaje impermeable si pudiera entrar en contacto con agua salada, agua salobre o mariscos crudos o poco cocidos y sus jugos. (Esto puede suceder durante las actividades diarias como nadar, pescar o caminar en la playa, dijeron las autoridades).

Lave bien las heridas y cortes con agua y jabón después de que hayan estado en contacto con agua salada, agua salobre, mariscos crudos o sus jugos.

Haz clic aquí para obtener más información de los CDC acerca de la bacteria y los síntomas asociados con el agua del estrecho de Long Island.