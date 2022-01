Adolescente recibe 14 años tras las rejas por el asesinato de Tessa Majors

Un adolescente que fue arrestado en 2019 en relación al apuñalamiento mortal de Tessa Majors, estudiante de Barnard College, en un parque de Manhattan, fue sentenciado el miércoles a 14 años a una vida en prisión.

Rashaun Weaver, ahora de 16 años, entró al tribunal con una camisa burdeos y una corbata negra. Tenía las manos esposadas a la espalda. Los oficiales de la corte negaron la solicitud de su abogado de quitarle las esposas mientras avanzaba a la audiencia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Weaver se declaró culpable de asesinato y robo en el caso de alto perfil el mes pasado. Primero fue arrestado y acusado en el caso en febrero de 2020.

Los fiscales alegaron que él fue quien apuñaló a Majors. Tenía 14 años en el momento de la muerte de la joven, pero fue acusado como adulto de asesinato en segundo grado y robo debido a la naturaleza del delito.

Majors fue apuñalada mientras caminaba por Morningside Park la noche del 11 de diciembre de 2019. Subió tambaleándose un tramo de escaleras hasta la calle y se desplomó en un paso de peatones. Otros dos menores también fueron arrestados en el caso.

“Tess Majors no puede decir cómo la afectó el asesinato porque está muerta. Está muerta para siempre y no va a volver”, dijo la declaración de impacto de la víctima escrita por su familia mientras se leía en voz alta en la sentencia de Waver.

“La única persona que sabe lo que es ser asesinado temprano en la noche del 11 de diciembre de 2019 por Rashaun Weaver y sus dos compañeros es Tess Majors. Y ella no está aquí. No está en esta sala del tribunal ni asistiendo a una clase o tocando música", decía. "La familia de Tess Majors cree que la vida humana es sagrada. La familia de Tess Majors cree que el asesinato de un ser humano, extinguir a otro ser humano, nunca debe normalizarse o racionalizarse. El dolor es inconmensurable y no desaparece".

El asistente del fiscal de distrito de Manhattan, Matthew Bogdanos, señaló antes de la sentencia que Weaver atacó a Majors una vez y ella escapó. El fiscal dice que Weaver la atacó otras dos veces "en un ataque prolongado" y solo se detuvo porque los otros dos menores involucrados en el caso "se llevaron al Sr. Weaver".

"De catorce años a cadena perpetua es mucho tiempo, pero al final de su sentencia, Rashaun Weaver se va a casa", dijo Bogdanos el miércoles. Tess nunca lo hará.

Bogdanos había dicho en la corte el mes pasado que Weaver admitió ante un coacusado que apuñaló a Majors porque ella "me mordió". Bogdanos dijo que el padre de Weaver está encarcelado y que la madre del menor lo llamó a la cárcel después del apuñalamiento de Majors para decirle que Weaver había sido mordido en la mano derecha.

La Policía usó esa evidencia para identificarlo como sospechoso del apuñalamiento de Majors. Los fiscales dicen que la policía filtró esa información a los periodistas, lo que ayudó a la madre de Weaver a esconderlo en varios lugares de la ciudad. El menor finalmente fue arrestado el día de San Valentín en 2020.

Weaver había robado a otra persona justo antes, según su propia declaración ante el tribunal. Como parte de la declaración escrita y preparada que entregó el mes pasado, Weaver admitió ese robo y otro, y causó intencionalmente la muerte de Majors.

El ataque, dos días antes del inicio de los exámenes finales de 2019 en la escuela de mujeres, preocupó a los residentes de la ciudad por su proximidad al campus y lo aleatorio que parecía ser. Barnard es parte de la Universidad de Columbia de la Ivy League.

Los fiscales trataron de presentar un caso de Weaver como una persona consistentemente violenta en la audiencia de declaración de culpabilidad. Según la fiscalía, Weaver había sido atrapado con un arma y drogas mientras estaba en un centro de detención. Supuestamente rompió una ventana y atacó a los consejeros en 11 ocasiones distintas, dijeron los fiscales.

El abogado del niño, el poderoso abogado defensor Jeffrey Lichtman, le dijo a la corte que su cliente es redimible. La familia de Weaver estaba dentro de la sala del tribunal y gritó: "¡Te amo!" ya que el adolescente fue devuelto a una celda de detención después de la audiencia de diciembre.

Lichtman reiteró ese sentimiento en la audiencia de sentencia del miércoles y dijo que "todos los modelos a seguir en su vida han estado en prisión".

En cuanto a Weaver, se disculpó "ante la corte y el Gobierno, y su señoría" y le prometió al juez que nunca más lo volverían a ver en su sala del tribunal.

"Sobre todo, quiero disculparme con la familia de Tessa", dijo Weaver. "Se merecía tener una larga vida".

La joven de Charlottesville, Virginia, tocaba en una banda de rock y le había dicho a un editor de una pasantía en un periódico en la escuela secundaria que planeaba tomar clases de periodismo en la universidad. Ella era estudiante de primer año en Barnard cuando murió.

El coacusado de Weaver, Luchiano Lewis, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y robo en primer grado en la corte el otoño pasado. El otro, un niño de 14 años a quien News 4 no identifica debido al cargo juvenil, se declaró culpable en 2020.