Adolescente de 15 años es golpeado brutalmente en una estación del metro en Manhattan

🚨WANTED FOR ASSAULT🚨 On 3/10/23 at approx. 5:30 PM inside the 181 Street & Ft. Wash. Ave. subway station, the subjects pictured punched the victim causing injuries. Any info call 1-800-577-TIPS (8477) or 1-888-57-PISTA (74782). https://t.co/KYi0L4Wrfo or on Twitter @NYPDTips pic.twitter.com/nujJRiB43P