Con o sin mascarillas: Empresas enfrentan decisiones críticas antes de la gran reapertura de Nueva York

Lo que debes saber El gobernador Andrew Cuomo dice que Nueva York adoptará la nueva guía de mascarillas para interiores de los CDC y la guía de distanciamiento físico para personas completamente vacunadas a partir del miércoles, que será el día de reapertura más grande de toda el área triestatal estados hasta la fecha.

Casi todas las restricciones comerciales restantes se levantarán en NY, NJ y CT ese día; CT ha dicho que también adoptará la nueva guía de los CDC en ese momento, mientras que el gobernador de Nueva Jersey dice que su mandato de máscara para interiores permanece en vigor.

El gobernador Phil Murphy levantó la regla de máscaras para exteriores de Nueva Jersey para todas las personas el lunes, así como la advertencia de viaje del estado; también dijo que su orden ejecutiva que permite a las escuelas enseñar de forma remota en algunos casos terminará después de este año académico, lo que significa un retorno completo en persona este otoño.

NUEVA YORK - Justo un día antes de que los tres estados que componen el área triestatal hagan el movimiento más agresivo en su recuperación pandémica después de más de un año de devastación, los dueños de negocios en Nueva York se quedan con una decisión crucial: ¿Ponerse o quitarse las mascarillas para los que están completamente vacunados?

Las reacciones de los neoyorquinos son variadas después de que el gobernador Andrew Cuomo anunciara que las personas vacunadas ya no tienen que usar máscaras o distanciarse físicamente en la mayoría de los entornos interiores a partir del miércoles (ya había adoptado la guía de los CDC al aire libre).

Algunos celebraron la noticia porque, para ellos, dicen que significa que pueden volver a la normalidad. Para otros, significa que tienen que hacer cumplir las máscaras para las personas no vacunadas para proteger a los trabajadores o clientes que no están vacunados o inmunodeprimidos.

¿Cómo pueden saberlo sin comprobar el estado de todos en la puerta? ¿Y deberían hacerlo? Para el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, el único que se resiste en los tres estados a las nuevas pautas de máscaras de los CDC, esas son algunas de las razones clave por las que su regla de máscaras para interiores permanecerá un poco más tiempo.

Además del cambio sobre la medida de máscara en interiores el miércoles, se eliminarán todos los límites de capacidad basados en porcentajes para restaurantes, tiendas, salones de belleza, gimnasios, museos, teatros y oficinas. A finales de mayo, no habrá más toque de queda para comer en interiores. Cuomo levantó el mismo toque de queda para el aire libre el lunes. Para los restaurantes y bares con dificultades, el restaurador de la ciudad de Nueva York Roni Mazumdar dice que los cambios no podrían haber llegado antes.

"Significa que finalmente podremos tener negocios reales. Significa que después de mucho tiempo, todos podemos respirar un poco. Significa que Nueva York está regresando", dijo Mazumdar, pero agregó que se mantendrán algunas precauciones. en su lugar en sus restaurantes por ahora.

"No existe un plan claro para saber quién está vacunado o no", anotó. "Para evitar cualquier circunstancia, queremos asegurarnos de seguir aplicando las máscaras, la verificación de temperaturas y todas las precauciones de seguridad hasta que todos lleguemos a un lugar muy seguro".

Cuomo dijo el lunes que el estado ya no exigirá máscaras para personas completamente vacunadas a partir del miércoles, pero también dijo que las empresas privadas tienen derecho a hacer cumplir los requisitos adicionales de COVID que deseen junto con los estándares estatales específicos de la industria en curso sobre filtración de aire, desinfección y otro protocolo sanitario.

Las empresas que decidan quitar sus carteles de "se requieren máscaras" tendrán que decidir cómo verificar el estado de vacunación de alguien o decidir no verificar en absoluto, confiando en un público honesto para proteger a sus comunidades. Cuomo dijo que espera que algunos clientes pregunten a los dueños de negocios si han verificado si otros clientes están vacunados. Las tiendas y los restaurantes pueden usar el Excelsior Pass del estado para hacer eso.

También podrían solicitar ver las tarjetas de vacunas emitidas por los CDC de las personas, aunque no está claro cuántas personas vacunadas realmente las tendrían en el momento adecuado.

“Pueden verificar, pueden preguntar en la puerta, pueden preguntar cuándo estás sentado en la mesa o no”, dijo Cuomo. "No existe un cumplimiento obligatorio que el estado imponga a los proveedores privados".

Cuomo dice que ha notado que muchos neoyorquinos parecen vacilantes cuando se encuentran con rostros desnudos. Jennifer Bradish de Garden City es una de ellas.

"Por mi seguridad, la seguridad de mi familia y la seguridad de los demás, me mantendré puesta la máscara", dijo Bradish, y agregó que teme que las personas no vacunadas se quiten las máscaras en el interior.

Casi el 42% de todos los neoyorquinos han sido vacunados hasta el martes, incluido el grupo de edad recién elegible de 12 a 15 años, que aún está lejos de la proyección original de umbral bajo de Cuomo para la inmunidad colectiva del 75%. Más del 52% de la población adulta del estado está completamente vacunada, mientras que la ciudad debería superar ese hito esta semana.

Cuomo dice que el objetivo del cambio de orientación de los CDC y la que se avecina de Nueva York es mostrar que hay beneficios de vacunarse. Las máscaras seguirán siendo necesarias para las personas completamente vacunadas en entornos interiores de mayor riesgo, como en el metro, autobuses, aviones y en entornos de atención médica, escuelas e instalaciones correccionales hasta que se vacunen más.

Entre esos beneficios: Una probabilidad mínima de contraer COVID, no transmitir la enfermedad a otros y la libertad de participar en más actividades que antes eran normales, dice.

Según el experto en enfermedades infecciosas Dr. Anthony Fauci, los últimos estudios muestran que las vacunas demuestran ser efectivas para prevenir una mayor propagación del COVID-19 y sus variantes, además de prevenir enfermedades graves que conducen a la hospitalización o la muerte.

Al abordar las infecciones de avance (cuando las personas vacunadas dan positivo por COVID-19) en los Yankees de Nueva York, Fauci dijo que sigue siendo una buena noticia porque ocho de cada nueve eran asintomáticos y la probabilidad de transmisión sigue siendo "extremadamente baja".

"Baja probabilidad de transmisión, baja probabilidad de infectarse. Cuando se infecta, es probable que no tenga síntomas", explicó Fauci en "All In With Chris Hayes" el lunes. "Esa fue la acumulación de datos científicos que llevó a los CDC a hacer la recomendación de que cuando las personas se vacunan, pueden sentirse seguras de que no se van a infectar, ya sea que estén al aire libre o en el interior".

Fauci agregó que es razonable que los dueños de negocios tomen sus propias decisiones sobre si se deben requerir máscaras en sus establecimientos. Aún así, quería que el mensaje fuera claro para cualquiera que se preocupara de transmitir el virus a personas que no están vacunadas: "El riesgo es extremadamente bajo de infectarse, enfermarse o transmitirlo a otra persona, punto".

A nivel nacional, más del 47% de los adultos estadounidenses están completamente vacunados, según los últimos datos de los CDC. Ese número cae al 44.2% cuando se tienen en cuenta los mayores de 12 años. Casi las tres cuartas partes de la población de EEUU de 65 años o más están completamente inmunizadas.