Acusan de varios cargos al conductor de U-Haul por ataque mortal en Brooklyn

NUEVA YORK -- El hombre al volante de un camión U-Haul alquilado que atravesó dos vecindarios de Brooklyn, hiriendo a decenas y matando a un repartidor de alimentos, fue acusado de múltiples cargos, incluido el asesinato, anunciaron los fiscales.

Weng Sor, de 62 años, fue procesado en la Corte Suprema de Brooklyn el lunes por una acusación de 25 cargos en los que enfrenta asesinato, intento de asesinato, agresión y otros cargos. El juez ordenó su detención sin derecho a fianza.

“Este fue un incidente aterrador en el que alegamos que un peatón inocente y numerosas personas fueron atacadas y derribadas intencionalmente por este acusado, incluido un padre de tres hijos que no sobrevivió a sus heridas”, dijo el fiscal de distrito Eric González en un comunicado.

El 13 de febrero, una persona murió y 11 personas resultaron heridas cuando el camión U-Haul se desvió hacia las aceras y embistió a ciclistas, motociclistas y al menos un peatón. En el trayecto de terror impactó a varias personas. El camión también embistió a un coche de policía, y los oficiales que estaban dentro estaban entre los heridos.

Según los fiscales, su desgarrador alboroto de 48 minutos en una gran franja de los vecindarios de Bay Ridge y Sunset Park dejó a las víctimas con piernas y costillas rotas, una fractura pélvica, entre otras lesiones.

Un hombre de 44 años que conducía una motocicleta murió a causa de una lesión en la cabeza después de que el camión lo atropellara aproximadamente media hora después de que el sospechoso golpeó a la primera víctima. La víctima mortal, que fue identificado por la familia como Yije Ye, era un padre soltero que “criaba a esos niños por su cuenta”.

El primo de la víctima le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que Ye se había mudado a Estados Unidos desde China hace casi dos décadas. Vivía en Bay Ridge, según los vecinos, y estaba trabajando como repartidor de comida cuando fue atropellado. Más tarde murió en el hospital.

Yije Ye deja atrás a tres hijos adolescentes. La familia dijo que el "trágico accidente destrozó su sueño americano".

Sor, que vivía en Las Vegas con su madre, llegó a Nueva York a principios de febrero después de pasar un tiempo en Florida y fue detenido dos veces en el U-Haul en los días previos al ataque, dijo la policía. Es posible que haya estado viviendo fuera del camión.

La policía dijo que Sor, de 62 años, se refirió a un "objeto invisible" que se abalanzó sobre él, lo que lo llevó a correr por las calles antes de que una patrulla de la policía inmovilizara el camión contra un edificio cerca de la entrada de un túnel que va de Brooklyn a Manhattan.

Después de su arresto, Sor le dijo a la policía que creía que era el "día del juicio final" y que apuntaba con el camión a "las personas que más lo molestaban", dijo el asistente del fiscal de distrito David Ingle en la audiencia judicial. Dijo que Sor les dijo a los oficiales: “Quería terminar eliminando enemigos. Dispárame, no me rendiré.

Sor alquiló el camión U-Haul en West Palm Beach, Florida, el 1 de febrero y pagó por adelantado un alquiler de 30 días. Permaneció allí hasta el 4 de febrero, cuando comenzó a conducir hacia el norte hasta Brooklyn, donde viven su hijo y su exesposa, dijo Essig.

El 5 de febrero, Sor fue detenido en Carolina del Sur y citado por conducción temeraria y posesión de marihuana. Llegó a Brooklyn al día siguiente, sorprendiendo a su hijo cuando tocó a su puerta en medio de la noche.

El hijo de 30 años de Weng Sor, Stephen Sor, dijo a The Associated Press que su padre tenía antecedentes de enfermedad mental. Dijo que no hablaban con frecuencia y describió su relación como "inestable" y que "trato de distanciarme, siempre y cuando él nos deje en paz". Los registros muestran que el padre fue condenado y cumplió condena por múltiples actos de violencia, incluido apuñalar a su hermano.

“Con mucha frecuencia, elige saltear sus medicamentos y hacer algo como esto”, dijo Stephen Sor en una entrevista afuera de su casa en Brooklyn. “Esta no es la primera vez que lo arrestan. No es la primera vez que va a la cárcel”.

El sospechoso continuó sufriendo problemas de salud mental existentes mientras intentaba visitar a su familia separada. Un funcionario dijo que llamaron a la policía en 2019 después de que Sor supuestamente gritara y actuara de manera errática en la calle. Las fuentes le dijeron a NBC New York que la familia de Sor confirmó que tiene problemas emocionales, pero nunca había sido un extremista religioso o radical.

La persecución con la policía terminó cuando una patrulla de la policía cortó la ruta sinuosa y bloqueó el camión contra un edificio cerca de la entrada de un túnel que va de Brooklyn a Manhattan, a más de 3 millas de donde comenzó la persecución.

El historial criminal de Sor incluye arrestos por conducir en estado de ebriedad y evadir a un oficial de policía en 2002 y múltiples casos de agresión.

La destrucción hizo añicos la rutina de la mañana e inmediatamente evocó recuerdos de otros ataques de vehículos contra ciclistas y peatones en la ciudad llena de gente, incluido el ataque mortal de un terrorista en 2017 que mató a ocho personas en un carril bicicletas de Manhattan y el alboroto de un automovilista perturbado a través de Times Square el mismo año que mató a uno e hirió a 20.

Cronología de eventos

La policía rastreó el inicio del recorrido del conductor hasta Bay Ridge, alrededor de 5th Avenue y Bay Ridge Parkway, antes de continuar hacia el norte hasta Sunset Park. Hubo informes iniciales de que el camión se desvió hacia las aceras cuando la policía lo seguía de cerca.

Las imágenes de seguridad capturaron solo una fracción del peligro que el conductor representaba para cualquier persona en la carretera o cerca de ella el lunes por la mañana.

El camión U-Haul fue visto en un video conduciendo por 4th Avenue cerca de 55th Street y girando bruscamente sin previo aviso hacia el carril para bicicletas donde un ciclista fueatropellado y arrollado.

En otro video, una persona en la acera salta fuera del camino, esquivando por poco el impacto total del camión mientras acelera por el camino con una patrulla de policía persiguiéndolo de cerca.

Aquí hay una cronología de los eventos del lunes, según la Policía de Nueva York, antes de que el sospechoso finalmente fuera detenido y arrestado:

10:17 a. m.: El conductor del camión U-Haul atropella a un hombre de 36 años cerca de 4th Avenue y 55th Street en Sunset Park, Brooklyn. La víctima se lesionó la pierna, se dice que está en condición estable en el hospital.

10:29 a. m.: Un hombre de 34 años fue atropellado cerca de 5th Avenue y Senator Street en Bay Ridge y sufrió heridas en el pecho. Fue llevado al hospital y se espera que esté bien.

10:31 a. m.: Un hombre de 30 años fue atropellado cerca de Bay Ridge Parkway y 7th Avenue. La policía dijo que sufrió heridas en las piernas y se espera que se recupere.

10:36 a. m.: El camión golpeó a un hombre de 51 años cerca de Bay Ridge Parkway y 12th Avenue, causándole lesiones en la cabeza. Fue llevado al hospital, donde la policía dijo que se estaba recuperando.

10:48 a. m.: Un hombre de 44 años sufrió heridas graves en la cabeza después de ser golpeado cerca de Bay Ridge Parkway y 5th Avenue. Más tarde murió en el hospital.

10:50 a. m.: Otro hombre fue atropellado cerca de Bay Ridge Parkway y 7th Avenue. El hombre de 38 años fue llevado al hospital con lesiones en el tobillo.

11:05 a. m.: Un oficial de policía de 33 años y un hombre de 32 años fueron atropellados cerca de la calle 72 y la 3 avenida en Bay Ridge. El oficial sufrió heridas en las piernas mientras que el otro hombre se lastimó la cabeza y el pecho, pero se esperaba que ambos se recuperaran.

11:05 a. m.: A solo una cuadra de distancia, en la calle 73 y la 3. avenida, la víctima más anciana, un hombre de 66 años, fue atropellada. Se espera que esté bien después de lesionarse el cuello y la rodilla.

A las 11:30 a. m., la Policía de Nueva York tenía el camión con matrícula de Arizona y su conductor rodeados en una esquina entre Red Hook y Carroll Gardens. El conductor fue detenido sin incidentes.

El camión, detenido contra una patrulla de policía en la acera, fue registrado en busca de posibles explosivos. Esa parada es parte de siete lugares diferentes en Brooklyn que se están clasificando en busca de evidencia, dijo el lunes por la tarde la comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant Sewell.

Rafael Pujols con los detalles.