Acusan a veterinario de NY de maltrato animal contra mascotas

La Policía del condado de Westchester arrestó a un veterinario señaló que un veterinario que ahora enfrenta múltiples cargos de abuso animal, anunció el viernes la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (SPCA) de este condado.

El Dr. Javier Díaz, de 46 años y dueño de la veterinaria Main Street Animal Hospital, en Elmsford,recibió cargos por falsificación en segundo grado, crueldad animal y agresión.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La investigación reveló que entre el 9 de abril de 2022 y el 27 de abril de 2022 Díaz presuntamente entregó un certificado de vacunación contra la rabia y le cobró al dueño de una mascota sin administrarle la vacuna requerida por el estado de Nueva York.

También el acusado supuestamente abusó físicamente de mascotas que fueron traídas al Main Street Animal Hospital en seis ocasiones. Por ejemplo, dice el reporte, un gatito de dos meses fue golpeado en la cabeza con un cortaúñas diseñado y luego clavó el cortaúñas en la boca del gato, lo que provocó que el gatito sufriera una laceración en la encía y el paladar.

Otro casos fueron un perro que recibió puñetazos en las costillas. A un labrador le torcieron la pata delantera y le pincharon las costillas con un cortaúñas, lo que provocó que el perro gritara de dolor. Luego, el perro recibió una patada en las costillas.

El acusado, mientras trataba a un perro pastor alemán senior de tres patas, presuntamente pateó al perro en el pecho y luego torció y tiró de la oreja del perro que estaba siendo tratado por una infección de oído. Luego el sospechoso pateó al perro por segunda vez en la mandíbula, lo que provocó que el perro sacudiera la cabeza hacia atrás y golpeara a un asistente veterinario que sostenía al perro en su lugar. La auxiliar veterinaria sufrió una hemorragia nasal y padeció dolores físicos injustificables en la cabeza y el cuello. Además, un perro chihuahua estaba llorando en una jaula para perros cuando Díaz presuntamente golpeó al perro para que dejara de llorar. Un perro Shih Tzu también fue presuntamente asfixiado y casi perdió el conocimiento, lo que provocó que el perro sufriera un dolor y un sufrimiento injustificables.

“Estamos absolutamente asqueados por el maltrato que estos animales sufrieron a manos de Javier Díaz, DVM. Los veterinarios juran proteger la salud y el bienestar de los animales para no causar dolor ni miseria”, dijo Shannon Laukhuf, directora ejecutiva de SPCA Westchester.

Un letrero en la puerta principal del hospital de animales el viernes decía que había sido cerrado por el pueblo; otro letrero les decía a los clientes que llamaran a otra clínica.

Díaz salió corriendo del Departamento de Policía de Elmsford cuando nuestra cadena hermana NBC New York le hizo preguntas sobre el abuso después de que un juez lo dejara en libertad.

Bárbara Moroch, cuyo gato fue tratado por Díaz, llegó a la clínica después de enterarse de que la policía había arrestado al veterinario. Dejó de venir en diciembre.

"Me alegro de haberle quitado a mi gato", dijo Moroch.

Los investigadores creen que podría haber más víctimas.

"Devastador si la acusación es cierta. Sería desgarrador", dijo Michael Eannazzo, quien recientemente perdió a su perro. Dijo que los cargos lo hacen preguntarse qué sucedió a puerta cerrada.

“Ruego a Dios que no lo fuera, pero las circunstancias que sentimos todo el tiempo no eran algo correcto”, dijo Eannazzo. "Pero no lo sabemos".

En la corte, se supo que tres empleados denunciaron a Díaz a la policía, y los fiscales alegaron que Díaz también amenazó a tres miembros del personal. Está acusado de falsificación, seis cargos de crueldad animal y agresión. La información del abogado de Díaz no estuvo disponible de inmediato.