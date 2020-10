Acusan a afgano en NYC por supuesto secuestro de periodista del NYT en 2008

NUEVA YORK — Un ciudadano afgano y presunto miembro del Talibán ha sido arrestado en relación con el secuestro en el 2008 del periodista del New York Times ganador del premio Pulitzer en Afganistán, dijeron a nuestra cadena hermana, News 4 los fiscales y fuentes familiarizadas con la investigación. Está siendo acusado en un tribunal federal de Manhattan.

Una acusación revelada en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York el miércoles acusa a Haji Najibullah, originalmente de Afganistán de seis cargos relacionados con el secuestro en el 2008 de un "periodista estadounidense" no identificado, que según las fuentes le cuentan a nuestra cadena hermana, es David Rohde, y dos ciudadanos afganos. Rohde estaba con ellos en ese momento.

Rohde fue secuestrado junto con el reportero afgano Tahir Ludin y su conductor en las afueras de Kabul, donde había estado investigando un libro, el 10 de noviembre de 2008. Escapó, junto con Ludin, después de más de siete meses en cautiverio.

Según la acusación formal revelada el miércoles, Najibullah y varios co-conspiradores obligaron a sus rehenes a caminar a punta de pistola a través de la frontera con Pakistán, donde estuvieron retenidos en las montañas durante más de siete meses.

Durante ese tiempo, Najibullah presuntamente obligó a las víctimas a realizar múltiples llamadas y videos en busca de ayuda. Nueve días después del secuestro, una víctima, presumiblemente Rohde, se vio obligada a llamar a su esposa en Nueva York. En otros puntos, los rehenes fueron grabados en video al menos tres veces pidiendo ayuda mientras estaban rodeados de guardias enmascarados armados con ametralladoras. En uno, la víctima identificada como el periodista estadounidense (Rohde, según fuentes), suplicó por su vida con un arma en la cara.

Si bien la acusación federal no identifica a Najibullah explícitamente como miembro del Talibán, Ludin identificó a sus captores como tales poco después de su fuga. Dijo en junio de 2009 que él y Rohde, que habían sido amenazados de muerte, lograron engañar a sus guardias talibanes y derribar un muro de seis metros con una cuerda. Contó los planes de escape en detalle a The New York Times. Rohde confirmó la exactitud del relato de Ludin, pero se negó a comentar más en ese momento.

Najibullah está acusado de toma de rehenes, conspiración para cometer toma de rehenes, secuestro, conspiración para cometer secuestro y dos cargos de uso y posesión de una ametralladora para promover delitos de violencia. Cada cargo conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. No se dispuso de los detalles de su abogado de inmediato; no estaba claro cómo lo detuvieron o cuándo pudo haber sido llevado a los Estados Unidos.

Rohde, ahora de 53 años, es actualmente editor ejecutivo del newyorker.com. Contribuyó a la cobertura del Times de Afganistán y Pakistán en el 2008 que ganó un Pulitzer la primavera siguiente; también obtuvo un Pulitzer en el 1996 por sus informes internacionales sobre la masacre de Srebrenica durante la guerra en Bosnia.