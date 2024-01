Acusan a sargento del NYPD por la muerte de hombre del Bronx tras golpe con hielera

Lo que debes saber Un sargento de la Policía de la Ciudad Nueva York fue acusado formalmente por la fiscal general del estado, Letitia James, por la muerte en agosto de Eric Duprey, un hombre de El Bronx que se cayó de una scooter después de que, según la policía, el oficial le arrojó una hielera para picnic. La muerte de Duprey fue considerada homicidio causado por un traumatismo contundente en la cabeza, dijo el médico forense.

NUEVA YORK -- Un sargento de la Policía de la Ciudad Nueva York fue acusado formalmente por la fiscal general del estado, Letitia James, por la muerte en agosto de Eric Duprey, un hombre de El Bronx que se cayó de una scooter después de que, según la policía, el oficial le arrojó una hielera para picnic. La muerte de Duprey fue considerada homicidio causado por un traumatismo contundente en la cabeza, dijo el médico forense.

El sargento Erik Duran se entregó a las autoridades el martes antes de su lectura de cargos por homicidio involuntario, agresión en primer grado y segundo grado, delitos penales y homicidio por negligencia criminal. Duran se declaró no culpable.

Duran fue procesado ante el juez de la Corte Suprema del Estado, George Villegas. El juez Villegas fijó la fianza en $150,000 o una fianza parcialmente garantizada, con una alternativa de $150,000 en efectivo. Duran deberá regresar a la corte el 18 de abril de 2024. La sentencia máxima por el cargo principal es 25 años de prisión.

El abogado de Duran dijo que el oficial estaba justificado al tirar la hielera.

El sargento había estado bajo investigación y suspendido sin paga durante meses. La fiscal Letitia James debe investigar todas las muertes de civiles a manos de la policía en el estado.

Duprey, de 30 años, fue sorprendido el pasado 23 de agosto, a eso de las 5:00 p. m., vendiendo narcóticos a un oficial encubierto en University Heights a fines de agosto, dijeron las autoridades. Intentó huir en su scooter, zigzagueando por la calle y luego por la acera, dijeron altos funcionarios de la policía.

El video de vigilancia muestra los momentos finales de esa persecución, cuando el sargento vestido de civil agarra una hielera roja y se la arroja a Duprey, derribando al hombre de su motocicleta. Fue declarado muerto en el lugar en Aqueduct Avenue.

La esposa de Duprey, Orlyalis Vélez, dijo después de la muerte de su marido que el sargento debería estar tras las rejas por su papel.

"Esto es abuso, abuso de poder", dijo Vélez a nuestra cadena hermana News 4 el verano pasado. "No había ninguna razón para matarlo. No tiene ningún arma. No tiene nada contra él".

"No quiero que [Durán] sea suspendido, lo quiero en la cárcel", agregó. "Él todavía está en casa, todavía ve a su familia".

Un gran monumento a Duprey siguió creciendo en tamaño luego de los hechos mientras su familia y sus seres queridos encendían velas, depositaban flores y colgaban grandes fotografías del padre. Sus familiares buscan respuestas.

"Realmente no entiendo lo que pasó", dijo su hermana, Erica Duprey.

Fuentes policiales dijeron que Duprey había tenido dos arrestos previos por delitos graves de agresión y drogas. Su esposa dijo que Duprey era un padre cariñoso y que debería seguir vivo.

Duran, un veterano de 13 años en el departamento, se unió a la Unidad de Narcóticos de El Bronx en septiembre de 2022. Ha sido reconocido por el departamento docenas de veces por lo que considera un servicio policial excelente y meritorio, según una base de datos del personal policial.

El expediente disciplinario de Duran incluye una denuncia fundamentada el año pasado por abuso de autoridad durante una parada, según la Junta de Revisión de Quejas Civiles de la ciudad.

La información sobre un abogado para él no estuvo disponible de inmediato.

La Asociación Benevolente de Sargentos criticó la oficina de James en una declaración al New York Post, calificándola de "fiscal demasiado entusiasta".

"El sargento Durán tomó una decisión en una fracción de segundo basada únicamente en su preocupación por la seguridad de los demás", dijo el presidente de la SBA, Vincent Vallelong. "Ahora se ha convertido en la última víctima de un sistema legal que trata a los policías honestos y trabajadores como criminales y a los criminales como víctimas".

Black Lives Matter condenó el sindicato de sargentos.

"No nos sorprende porque hemos visto al mismo sindicato referirse a los neoyorquinos negros y morenos como salvajes y animales", dijo el grupo en un comunicado. "También los hemos visto atacar personalmente a otra fiscal negra con anuncios irrespetuosos".