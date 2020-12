Acusan a nueve personas en relación a una red de tráfico sexual en moteles de El Bronx

NUEVA YORK – Las autoridades de Nueva York acusaron a nueve presuntos miembros de una pandilla, conocida como Bloods, de operar una red de tráfico sexual en varios moteles de El Bronx y de la Ciudad de Nueva York.

Ángel Cano, de 22 años, Luis Cano, de 23, Brandon Díaz, de 27, Elvis Domínguez, de 24, Ashley García, de 19, Andrew García, de 23, Shaquille Hernández, de 22, Eliana Rivadeniera, de 23 y Abigail Rodriguez, de 31, fueron acusados de tráfico sexual de menores, trata sexual, promoción de la prostitución y cargos adicionales relacionados a la red de tráfico sexual.

“Estos acusados, que supuestamente son parte de subconjunto Hunts Point Family Bloods, dirigieron una red de tráfico sexual desde moteles de El Bronx y manipularon a sus víctimas a través de las drogas y la violencia”, dijo la fiscal del distrito de El Bronx, Darcel D. Clark. “Los acusados ​​utilizaron las redes sociales para llegar a las víctimas, y se aprovecharon de adolescentes y mujeres jóvenes. Mi Unidad de Trata de Personas está ayudando a estas víctimas a superar el trauma y continuará desmantelando estas terribles operaciones que degradan y dañan a las víctimas”, añadió.

Según la investigación, entre el 6 de mayo de 2020 y el 19 de noviembre de 2020, los acusados ​​presuntamente operaron una red de tráfico sexual desde varios moteles de El Bronx, incluido el 7 Day Inn, ubicado en 2338 Bruckner Boulevard; Best Western Plus, en el 926 Sedgwick; Pelham Garden Motel, en el 1990 East Gun Hill Road y el Holiday Motel en New England Thruway. Ellos también supuestamente operaban en otros hoteles de la ciudad y obligaban a sus víctimas a reunirse en otras ubicaciones privadas.

Para lograr su objetivo, los acusados ​​presuntamente utilizaron plataformas de redes sociales para llegar a sus víctimas y atraerlas con dinero. Estos presuntamente ​​tomaron fotos de las víctimas y las publicaban en anuncios en varios sitios web relacionados con la prostitución. Algunas víctimas fueron presuntamente golpeadas regularmente por los acusados y drogadas para controlarlas.

“Estos arrestos reflejan el actual compromiso de cambiar el enfoque de nuestras operaciones de cumplimiento para apuntar a la trata de personas y conectar a las víctimas de trata de personas con los servicios que necesitan para sobrevivir. Felicito a nuestros detectives y los de la Oficina de la Fiscal de distrito de El Bronx Darcel D. Clark por su trabajo para presentar este importante caso", dijo el comisionado de la Policia de la Ciudad de Nueva York, Dermot Shea.

De ser encontrados culpables varios de los acusados enfrentan por el cargo máximo unca condena de una sentencia máxima de 25 años tras las rejas.

Cualquiera que pudo ser una víctima o conoce a una víctima de estos acusados puede llamar al Departamento de Policía de Nueva York al 646-610-7272.