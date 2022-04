Acusan a dos hombres de crímenes de odio por serie de ataques en Queens

Dos sospechosos fueron acusados ​​formalmente esta semana en relación con una serie de ataques contra tres hombres sij en Queens, anunció el sábado la fiscalía.

Vernon Douglas, de 19 años, fue arrestado el jueves por presuntamente acercarse el pasado 3 de abril a un hombre de 70 años vestido con ropa tradicional sij y golpearlo en la cara sin provocación justo antes de las 7:00 a. m. cerca de 95th Avenue y Lefferts Boulevard en Richmond Hill.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La víctima, identificada por la Coalición Sikh como Nirmal Singh, sufrió una fractura en la nariz y contusiones en la cara.

La Coalición Sikh dijo que Singh decidió regresar a la India después del ataque para estar con su familia.

"Mi padre está muy agradecido de que su atacante haya sido identificado y arrestado para que no pueda dañar a otros", dijo Manjit Singh, el hijo de la víctima que vive en Canadá, en un comunicado proporcionado por Sikh Coalition. "Nuestra familia ve este triste incidente como un ataque no solo contra él, sino contra todos los que usan turbantes y otros artículos de fe".

Los fiscales alegan que Douglas volvió a golpear el 12 de abril a otros dos hombres sij con un palo en ataques separados, en el mismo lugar que la otra víctima. También está acusado de robar varios cientos de dólares de cada hombre.

Una de las víctimas necesitó puntos en la frente después de que Douglas lo golpeara repetidamente en la cara, según la fiscal de distrito de Queens Melinda Katz. Al segundo hombre se le cayó el turbante al suelo cuando supuestamente Douglas lo golpeó.

Un segundo hombre, Hezekiah Coleman, también fue arrestado después del ataque del martes y fue acusado de unirse para lanzar puñetazos y amenazar con dispararle a una de las víctimas. El sospechoso fue acusado de agresión y robo.

Mientras tanto, Douglas enfrenta una denuncia penal de 13 cargos que incluye cargos de agresión, robo y acoso agravado por delitos de odio.

Ambos hombres enfrentan hasta 25 años de prisión si son declarados culpables, dijo Katz el sábado. La información del abogado de Douglas y Coleman no se conoció de inmediato.

La asambleísta del estado de Nueva York, Jenifer Rajkumar, tuiteó el jueves sobre el segundo hombre que también fue arrestado por atacar a otros dos hombres sij, Gurjar Singh y Sanijan Singh Ghotra.

El activista Japneet Singh, que encabezó una manifestación el jueves para denunciar la violencia contra la comunidad sij, dijo que Gurjar Singh fue atacado por la espalda mientras caminaba, y el atacante se quitó el turbante y se tiró de la barba.

“Este odio no pertenece a nuestra ciudad, no pertenece a nuestro estado, no pertenece a nuestro país”, dijo Japneet Singh.

Ghotra dijo que un hombre lo golpeó en la cabeza con un palo y también le arrancaron el turbante. Dijo que fue derribado al suelo cuando un segundo hombre se unió al ataque.