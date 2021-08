Acusadora de Cuomo critica la decisión de no iniciar un juicio político contra el gobernador

NUEVA YORK - Una de las mujeres que acusó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de comportamiento inapropiado, sumó su voz a los que critican a los legisladores estatales por no seguir adelante con los procedimientos de un juicio político.

En un tweet el domingo, Charlotte Bennett escribió que la decisión del presidente de la Asamblea Carl Heastie de poner fin a la investigación envía un mensaje de que "la corrupción, el acoso / agresión sexual y las represalias son aceptables".

Bennett fue asesora de políticas de salud en la administración de Cuomo hasta noviembre pasado. En febrero, Bennett dijo que Cuomo le hizo preguntas inapropiadas sobre su vida sexual, incluso si alguna vez tuvo relaciones sexuales con hombres mayores.

Cuomo ha dicho que nunca hizo avances hacia ella y que nunca tuvo la intención de ser inapropiado.

Cuomo anunció que renunciaría a principios de esta semana a medida que aumentaban los pedidos de juicio político por parte de la Legislatura debido a numerosas acusaciones de acoso sexual. El viernes, Heastie anunció que la Asamblea suspendería la investigación de Cuomo una vez que se retire.

Heastie dijo que los abogados habían informado al Comité Judicial del organismo que la constitución estatal no autoriza a la Legislatura a acusar a un funcionario electo que ya no está en el cargo.

La decisión fue recibida con críticas por parte de miembros republicanos de la Legislatura y también de algunos demócratas. La exasistente del gobernador, Lindsey Boylan, la primera mujer en acusar públicamente a Cuomo de conducta sexual inapropiada, calificó la decisión como "una salida injusta".

La vicegobernadora Kathy Hochul asumirá el cargo de gobernadora cuando Cuomo deje el cargo.

Cuando se le preguntó el domingo en el programa "Face The Nation" de CBS sobre una sugerencia del asambleísta demócrata Ron Kim de que entregue los correos electrónicos para demostrar que no estaba al tanto de la supuesta mala conducta de Cuomo, dijo: "Es difícil probar un negativo porque no tenía comunicación en ese sentido. Pero creo en la transparencia y evaluaremos todas las solicitudes".