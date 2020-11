Actor de Broadway de ‘Harry Potter’ es víctima de ataque violento en el metro de NYC

NUEVA YORK - Un miembro del elenco original del musical de Broadway "Harry Potter y el legado maldito", fue agredido al azar en una estación del subway de la Ciudad de Nueva York esta semana. El ataque lo llevó a tener una cirugía.

El actor de Broadway Alex Weisman dice que recibió un puñetazo en la cara el martes en la tarde mientras estaba en la estación del tren B, en la calle 103, sin razón aparente. Luego se subió al tren y consiguió ayuda en la siguiente parada. El ataque lo dejó con la cavidad del ojo fracturada y la retina desgarrada.

"He tenido cuatro cirugías a corazón abierto y cáncer de testículo, por lo que estoy acostumbrado a los traumatismos médicos", dijo el actor de 33 años a nuestra cadena hermana NBC New York. "Esto no era algo que pudiera haber anticipado".

A pesar de necesitar cirugía, Weisman dice: "Es importante mantener una actitud positiva y, en algún momento, serán dentro de dos meses, esto quedará atrás".

El actor también es conocido por su trabajo en "Chicago Med" y "Chicago Fire" de NBC.

El presunto atacante no ha sido arrestado todavía.