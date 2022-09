“Absurdo”: Esto es lo que Letitia James dijo que Trump infló el valor de sus propiedades

NUEVA YORK -- Los últimos problemas legales del expresidente Donald Trump se centran en acusaciones de que él y su empresa exageraron de forma crónica el valor de las cosas que poseía para obtener préstamos, reducir sus impuestos o cerrar tratos.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó en una demanda presentada el miércoles que la compañía de Trump usó esquemas engañosos para exagerar el valor de 23 propiedades y otros activos, incluido su penthouse en la Quinta Avenida de Manhattan y su lujoso resort Mar-a-Lago en Florida.

El equipo legal de Trump ha dicho que no defraudó a nadie. Estimar el valor de los bienes raíces es un arte subjetivo, dicen, y el expresidente no tenía la intención de engañar a nadie para que obtuviera cosas que no se merecía.

Aquí hay un vistazo a algunas de las formas en que se acusa a Trump en la demanda de mentir sobre su patrimonio neto:

TORRE TRUMP, NUEVA YORK:

Trump anunció su lujosa casa tríplex en la casa de Trump Tower como un enorme 30,000 pies cuadrados, cuando en realidad era solo un tercio de ese tamaño, según la oficina de la fiscal general. Basado en parte en esa tergiversación, la organización dijo en un estado financiero en 2015 que el apartamento valía $327 millones.

“Ese precio fue absurdo”, dijo la oficina de la fiscal general, y señaló que la valoración de Trump era más de tres veces el precio del apartamento más caro jamás vendido en la Ciudad de Nueva York.

MAR-A-LAGO, FLORIDA:

La Organización Trump valoró el resort Mar-a-Lago en Florida, ahora la residencia principal del expresidente, en $739 millones. La oficina de la fiscal general dice que su valor real era solo una décima parte de esa cantidad.

La empresa basó su valoración en la premisa de que la propiedad frente al mar en Palm Beach podría desarrollarse como viviendas residenciales, cuando en realidad su uso permitido estaba restringido al de un club social. Como tal, los ingresos del complejo solo ascendieron a $ 25 millones anuales, lo que, según la fiscal general, habría hecho que la propiedad valiera alrededor de $ 75 millones.

TRUMP PARK AVE., NUEVA YORK:

En sus estados financieros, la Organización Trump estimó que su torre de condominios en la lujosa Park Avenue de Manhattan valía hasta $350 millones, según la demanda. Sin embargo, esas estimaciones diferían sustancialmente de las valoraciones internas utilizadas por la empresa para la planificación comercial.

Parte de las cifras más altas en los estados financieros se debió a que la compañía ignoró el hecho de que una docena de apartamentos en el rascacielos tenían alquileres estabilizados, lo que significa que era poco probable que generaran precios de lujo. Una tasación ordenada por un banco en 2010 valoró las unidades en $ 750,000. Pero las declaraciones de la compañía durante los próximos dos años indicaron que el valor de mercado de esas unidades era de 50 millones de dólares.

40 WALL ST., NUEVA YORK:

En otro ejemplo extremo, James dijo que la Organización Trump infló el valor de una propiedad de Wall Street que inicialmente había sido tasada en $220 millones en 2012, pero en comunicados, la compañía dijo que la propiedad estaba valorada en unos $530 millones, atribuyendo esa cantidad a la misma sociedad de tasación que lo había tasado en un importe inferior.

Tres años después, la Organización Trump obtuvo un nuevo préstamo basado aproximadamente en un valor más alto. Luego, la compañía declaró que la valoración de la propiedad era de $ 735 millones.

CLUB DE GOLF JUPITER, FLORIDA:

La fiscal general de Nueva York acusó a la Organización Trump de continuar con un patrón de engaño cuando representó el valor de un campo de golf en Jupiter, Florida, en $62 millones, solo un año después de que Donald Trump lo comprara por $5 millones.

"Prácticamente todo el valor atribuido a Júpiter fue sobreestimado de manera fraudulenta debido a varios métodos y suposiciones engañosas", dijo la oficina de la fiscal general en un comunicado.

CAMPO DE GOLF DE ABERDEEN, SCOTLAND:

La Organización Trump construyó menos de 1,500 cabañas y apartamentos en un desarrollo de campo de golf en Aberdeen, Escocia, aunque se asumieron 2,500 unidades de este tipo. La compañía declaró el valor en $327 millones, de los cuales $267 millones se basan en la construcción de 2,500 viviendas en alquiler, dijo la oficina de la fiscal general.