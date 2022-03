Abren solicitudes que dan hasta $ 1.000 a educadores artistas afectados por la pandemia en NYC: aquí cómo funciona

Lo que debes saber La Mesa Redonda de las Artes en la Educación de la Ciudad de Nueva York, (The NYC Arts in Education Roundtable), anunció el martes que recaudó más de $1 millón para su Fondo de Ayuda de Emergencia para Educadores de las Artes después de que finalizó una tercera ronda de recaudación de fondos exitosa para el fondo este mes.

El fondo de ayuda otorga subvenciones únicas y sin restricciones de hasta $ 1.000 a artistas docentes y administradores de educación artística que enfrentan graves dificultades financieras debido a la crisis de COVID-19.

Los educadores de arte pueden solicitar ahora los fondos de ayuda hasta el 21 de marzo aquí.

"El Fondo de Ayuda de Emergencia para Educadores de Artes brinda ayuda crítica a los maestros de artes que han sufrido dificultades financieras en la pandemia. Las subvenciones en efectivo sin restricciones permiten a los educadores pagar el cuidado de los niños, las hipotecas, los alimentos, los servicios públicos y más. A medida que las escuelas y las organizaciones culturales comienzan a reabrir sus puertas a la programación educativa en persona, muchos artistas docentes y trabajadores de la educación artística todavía están armando el trabajo y recuperándose de 12-20+ meses sin un ingreso estable. Podemos ver la luz al final de este oscuro túnel, pero el trabajo apoyar a los trabajadores de las artes, y a sus estudiantes, debe continuar", dijo Kimberly Olsen, directora ejecutiva de NYC Arts in Education Roundtable.

El tercer ciclo del fondo de ayuda es posible gracias a los fondos públicos del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York con el apoyo adicional de la Fundación Emily Davie y Joseph S. Kornfeld. Este ciclo, la Mesa Redonda de las Artes en la Educación de la Ciudad de Nueva York distribuirá al menos $335.000, totalizando más de $1 millón desde el inicio de la pandemia. El objetivo de este fondo es brindar asistencia crítica a la comunidad de educación artística de la Ciudad de Nueva York, que se encuentra entre las más afectadas por la pandemia de COVID-19.

El Fondo de Ayuda de Emergencia para educadores de las artes fue originalmente posible gracias al apoyo del New York Community Trust, que incluye fondos del NYC COVID-19 Response and Impact Fund en el New York Community Trust y la Booth Ferris Foundation. El segundo ciclo de este fondo de ayuda fue posible gracias a los fondos públicos del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York con el apoyo adicional de The Milton and Sally Avery Arts Foundation.

¿De qué trata los fondos y cuánto dan por solicitante?

El Fondo de Ayuda de Emergencia para Educadores de las Artes otorgará subvenciones únicas y sin restricciones de $ 1.000 a maestros artistas y administradores de educación artística que enfrentan graves dificultades financieras debido a la crisis de COVID-19. Este ciclo de fondos de ayuda es posible gracias a los fondos públicos del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York con el apoyo adicional de la Fundación Kornfeld.

El objetivo de este fondo es brindar asistencia crítica a la comunidad de educación artística de la Ciudad de Nueva York, que se encuentra entre las más afectadas por la pandemia de COVID-19.

¿Quiénes cumplen el criterio para solicitar la ayuda?

Para cumplir con el criterio para recibir apoyo de este fondo la persona debe:

Estar empleado o estuvo empleado (en algún momento entre septiembre de 2019 y ahora) como profesional de la educación artística según lo definido por uno de los siguientes:

Artista docente, asistente de artista docente o pasante de artista docente que trabaje con estudiantes en escuelas públicas, privadas y autónomas de la Ciudad de Nueva York; colegios/universidades; y/o grupos comunitarios de la Ciudad de Nueva York, como centros para personas mayores, bibliotecas, instituciones religiosas, prisiones, centros para veteranos o similares.

Administrador de arte a tiempo completo o parcial, o administrador de arte en prácticas que trabaje en un Departamento de Educación y/o Participación Comunitaria dentro de una organización sin fines de lucro u organización comunitaria.

Administrador de artes a tiempo completo o parcial, o administrador de artes en prácticas que trabaje para una organización sin fines de lucro de educación artística.

2. Tener su sede y/o trabajar en el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York definida como:

Los cinco condados: Manhattan, Queens, Staten Island, Brooklyn y El Bronx.

Long Island: Condado de Nassau y Suffolk.

Norte del estado de Nueva York: Condado de Westchester, Orange y Rockland.

Norte de Nueva Jersey: condados de Bergen, Hudson, Union y Essex.

3. Demostrar empleo en el campo de la educación artística entre septiembre de 2019 y el presente, a través de una de las siguientes opciones:

Copia del recibo de pago.

Captura de pantalla y URL que muestran su nombre en la lista del personal educativo en el sitio web de una empresa.

Completar un formulario complementario con la firma del empleador actual o anterior.

4. Haber informado una pérdida de ingresos de al menos el 30 % en 2021 (en comparación con 2019) o haber informado un ingreso anual total de $40.000 o menos en 2021, como resultado directo del cierre de escuelas y clases canceladas por el COVID-19.

5. Tener 18 años de edad o más.

6. No puede ser un empleado actual, miembro de la junta o miembro de la familia inmediata de un empleado o miembro de la junta de NYC Arts in Education Roundtable.

Nota: Se dará prioridad en la selección de subvenciones a los solicitantes de las comunidades más afectadas por el COVID-19, incluidos los profesionales negros, indígenas y de color, de bajos ingresos, que no se ajustan al género, que se identifican como transgénero y profesionales con discapacidades. En apoyo de nuestro trabajo para desmantelar la supremacía blanca dentro de nuestras organizaciones, escuelas y comunidades, se comprometen a otorgar al menos $ 100.000 a los profesionales de la educación artística negra.

¿Cuáles son las fechas importantes para llenar la solicitud?

Apertura del formulario de solicitud: lunes 7 de marzo de 2022 a las 12:00 p. m.

lunes 7 de marzo de 2022 a las 12:00 p. m. El formulario de solicitud cierra: lunes 21 de marzo de 2022 a las 11:59 p. m.

lunes 21 de marzo de 2022 a las 11:59 p. m. Solicitudes revisadas por el panel: martes 22 de marzo - martes 5 de abril de 2022

martes 22 de marzo - martes 5 de abril de 2022 Determinaciones de adjudicación: antes del jueves 7 de abril de 2022

antes del jueves 7 de abril de 2022 Fondos remitidos: viernes 8 de abril - viernes 22 de abril de 2022

¿Dónde puedo empezar a llenar la solicitud

Para llenar la solicitud visita este sitio web.

Para más información ir a esta página.