Aaron Judge llega a acuerdo con los Yankees por el tercer contrato más grande de la historia de la MLB: detalles aquí

NUEVA YORK -- Aaron Judge acordó regresar a los Yankees de Nueva York con un contrato de $360 millones por nueve años, según una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press el miércoles porque el acuerdo no había sido anunciado.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Judge ganará $40 millones por temporada, el pago anual promedio más alto para un jugador de posición. El contrato solo sigue el acuerdo de $426.5 millones de Mike Trout con Los Angeles Angels y el pacto de $365 millones de Mookie Betts con los Dodgers de Los Ángeles por el más grande en la historia del béisbol.

Nueva York le ofreció a Judge un contrato a largo plazo antes de la temporada pasada que valía $ 213.5 millones durante siete años desde 2023-29. Pero lo rechazó en las horas previas al día de la inauguración en abril.

Judge de 6 pies 7 pulgadas apostó por sí mismo y ganó.

Judge estableció un récord de la Liga Americana con 62 jonrones en 2022, impulsando a los Yankees al título de la División Este de la Liga Americana. También empató en el liderato de las Grandes Ligas con 131 carreras impulsadas y se perdió la Triple Corona con un promedio de bateo de .311.

Nueva York fue barrida por Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero Judge se convirtió en el primer MVP de la Liga Americana para los Yankees desde Alex Rodríguez en 2007.

Judge, de 30 años, fue seleccionado por Nueva York en la primera ronda del draft amateur de 2013 e hizo su debut en las Grandes Ligas en 2016, con un jonrón en su primer turno al bate.

Un año después, era una de las estrellas emergentes del béisbol. Bateó .284 con 52 jonrones y 114 carreras impulsadas en 2017, ganando el premio al Novato del Año de la Liga Americana. El cuatro veces All-Star tiene 220 jonrones y 497 carreras impulsadas en siete temporadas en las Grandes Ligas.