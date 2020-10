A sus 80 años empleada de hospital trabaja todos los días de la pandemia en NJ

NUEVA JERSEY – Hay una mujer en Nueva Jersey que inspira a las personas a trabajar, no solo por su edad sino por la pasión que tiene hacia su trabajo. Y es que Julia Kinsey, quien comenzó a trabajar en la cocina del Hospital de la Universidad St. Peter durante la administración de Dwight Eisenhower, continúa trabajando todos los días, incluyendo los meses de pandemia.

Kinsey iba al hospital cuando el virus estaba afectado a muchos trabajadores de primera línea en el hospital. Amigos y familiares intentaron decirle a Kinsey que se quedara en casa, se tomara un descanso y se retirara. Pero eso no la detuvo, y se ha presentado a trabajar todos los días sin falta desde que comenzó la pandemia.

"Sentí que alguien tenía que hacerlo, ¿por qué no yo?" dijo Kinsey. “Vengo a ver cómo puedo ayudar a otros a sentirse bien, me pongo en su lugar y les pregunto cómo me gustaría que alguien me tratara”.

Kinsey comenzó a trabajar en los servicios alimentarios en el hospital de New Brunswick hace 60 años. Le encanta cocinar y conoció a su esposo Lyman allí, una ventaja adicional del trabajo. Después de tomarse un tiempo libre para criar a sus tres hijos, Kinsey regresó enseguida y ha estado trabajando como supervisora ​​de servicios de alimentos desde entonces.

¿Cuál es su secreto? Ella dice que es el trabajo, la oración diaria y un jugo verde matutino lo que la mantiene saludable y sintiéndose joven.

"No estoy seguro de cómo se supone que debes sentirte cuando tienes 80 años. Me siento igual que cuando tenía 50", dijo Kinsey.

El chef ejecutivo del hospital, Aatul Jain, dijo que lo que hace Kinsey es mucho más que un trabajo para ella, sino más bien una vocación.

"¿Hablas de inspiración? Este es un pilar de inspiración de roca sólida", dijo Jain.

Cada bandeja que sale de su cocina está llena de comida nutritiva y una gran ración de amor, dice Kinsey.

"Creo que venir a trabajar me mantiene en movimiento y me hace fuerte, y eso significa retribuir", dijo.

Kinsey dijo que ha apreciado toda la atención para celebrar su hito de 60 años en el hospital e insiste en que seguirá trabajando todo el tiempo que pueda, sin planes de jubilarse pronto.