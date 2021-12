A partir del viernes aumenta la presencia policial en NY para detener conductores que manejen ebrios durante la temporada festiva

Lo que debes saber La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el miércoles que las agencias de aplicación de la ley estatales y locales en todo Nueva York intensificarán la presencia policial en las carreteras para detener a aquellos conductores que manejen bajo el efecto del alcohol durante la temporada de las festividades.

La campaña se lleva a cabo del 17 de diciembre al 1 de enero.

Más de 70,000 multas por infracción de la ley de tráfico y vehículos emitidas durante la campaña del año pasado, incluidas 2,067 arrestos por DWI

La medida se lleva a cabo desde el viernes 17 de diciembre hasta el sábado 1 de enero. Hace parte de la campaña e iniciativa nacional “Drive Sober or Get Pulled Over", o “Conduce sobrio o serás detenido" diseñada para reducir los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol y las drogas. Está patrocinado por STOP-DWI con fondos del Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora (GTSC).

Durante la iniciativa de la temporada navideña de 2020, las fuerzas del orden en todo el estado arrestaron a 2,067 personas por conducir en estado de ebriedad. En total, se emitieron 70,878 multas por infracciones de las leyes de tránsito y vehículos.

Un componente importante de los esfuerzos de Nueva York para combatir la conducción en estado de ebriedad es el programa STOP-DWI, Programa de opciones especiales de tráfico por conducir en estado de ebriedad. Los esfuerzos del programa se financian con las multas pagadas por los conductores ebrios condenados.

El programa STOP-DWI fue creado para empoderar a los condados a coordinar los esfuerzos locales para reducir el alcohol y otros accidentes de tráfico relacionados con las drogas. Los 62 condados han optado por participar.

"La temporada navideña es cuando amigos y familiares se reúnen para celebrar, y estamos comprometidos a hacer que los viajes por carretera sean lo más seguros posible durante este tiempo", dijo la gobernadora Hochul. "Mientras viaja durante la temporada navideña, haga lo correcto y planifique con anticipación un viaje seguro a casa; solo se necesita un error para que alguien salga lastimado".