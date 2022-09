2022: Récord de candidatas hispanas a la Cámara de Representantes y gobernaturas

Las elecciones intermedias de 2022 han dado lugar a nuevos récords para las mujeres candidatas a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, al Senado de los Estados Unidos y a la gubernatura de varios estados.

La cifra de hispanas que buscan puestos de poder han establecido nuevos récords de candidaturas este año, a la par de mujeres negras, asiáticas y nativas americanas, entre otros grupos raciales y étnicos.

Según un análisis de las presentaciones de candidatos del Centro para la Mujer y la Política Estadounidenses (CAWP, por sus siglas en inglés), una unidad del Instituto Eagleton de Política de la Universidad de Rutgers, en 2022, las mujeres latinas/hispanas han establecido nuevos récords como candidatas a la Cámara de Representantes y gubernaturas en todo el país, pero no al Senado de los Estados Unidos.

Al menos 86 mujeres latinas/hispanas son candidatas de partidos importantes para la Cámara de Representantes, lo que es un nuevo récord.

Al menos 3 mujeres latinas/hispanas son candidatas de los principales partidos para el Senado de los Estados Unidos, lo que coincide con el récord establecido en 2020.

Al menos 6 mujeres latinas/hispanas son candidatas a gobernador de los partidos principales. Este es un nuevo récord.

CAWP comenzó a recopilar datos sobre la raza de los candidatos en 2004 utilizando un sistema de autoidentificación para determinar el origen étnico.

Por otro lado, los estadounidenses tendrán la oportunidad de elegir a algunas de las primeras mujeres abiertamente lesbianas para gobernador, quizás la primera candidata de la Generación Z al Congreso y algunas de las primeras mujeres negras para gobernador y Congreso en sus estados.

Este año, varias mujeres negras se postulan para el puesto de gobernador, incluidas Stacey Abrams (D) en Georgia, Deidre DeJear (D) en Iowa, Yolanda Flowers (D) en Alabama y Constance Every (I) en Tennessee.

VOTO DE MUJERES HISPANAS TAMBIÉN SE FORTALECE

Un siglo después de que la Enmienda 19 otorgó a las mujeres el derecho al voto, aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses (49 %), incluido el 52 % de los hombres y el 46 % de las mujeres, dicen que otorgar a las mujeres el derecho al voto ha sido el hito más importante en el avance de la posición de las mujeres en el país, en relación con otros eventos y logros notables, según una encuesta del Pew Research Center.

Y las mujeres han ejercido en gran medida este derecho: en todas las elecciones presidenciales de la nación desde 1984, las mujeres informaron haber votado en porcentajes ligeramente más altos que los hombres, según un nuevo análisis de los datos de la Oficina del Censo realizado por Pew. Al mismo tiempo, la brecha de género en la afiliación partidaria sigue ampliándose.

In 2016, 63% of women who were eligible to vote said they cast ballots in the presidential election, compared with 59% of men. That 4 percentage point gender gap is similar to the 4-point gaps in 2012 and 2008 as well as the 3-point gaps in 2004, 2000 and 1996. In 1980, when voter turnout data first became available, there was no gender gap in turnout: 64% of both men and women reported turning out to vote in that year’s election. These patterns are also similar for midterm elections.

Las mujeres hispanas superaron a los hombres hispanos por alrededor de 5 puntos en 2016 (50 % frente a 45 %). Sin embargo, la brecha de género entre los votantes hispanos no ha sido consistente. En ocasiones, en las últimas décadas, los hombres y las mujeres hispanas han dicho que votaron en porcentajes más o menos similares. Entre los estadounidenses de origen asiático, no ha habido una brecha de género constante desde que se midió la tendencia. (Debido al tamaño relativamente pequeño de la muestra asiático-estadounidense, los datos de participación electoral de los asiático-estadounidenses solo se remontan a 1992).