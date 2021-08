11 horas de interrogatorio para Cuomo en una investigación de acoso

Lo que debes saber Los investigadores que realizaban una investigación sobre las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lo interrogaron durante once horas cuando se reunió con ellos el mes pasado, según The New York Times.

NUEVA YORK - Los investigadores que realizaban una investigación sobre las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lo interrogaron durante once horas cuando se reunió con ellos el mes pasado, informó The New York Times el lunes.

The Times habló con cinco personas que habían sido informadas sobre la reunión y que relataron algunos detalles bajo condición de anonimato.

El Times informó que, en algunos momentos, la entrevista grabada en video fue tensa, y Cuomo desafió a uno de los investigadores por su imparcialidad e independencia. Cuando los investigadores terminaron, salieron por una salida alejada de la entrada del edificio donde estaban los fotógrafos, dijo el periódico.

Cuando se le preguntó sobre su reunión con los investigadores en una conferencia de prensa el lunes, Cuomo se negó a decir nada.

"Dije que cooperaría con él y en el momento apropiado comentaré sobre la revisión", dijo. "Pero este no es el momento adecuado todavía".

La procuradora general del estado, Letitia James, contrató a los investigadores para que llevaran a cabo la investigación después de que varias mujeres acusaron a Cuomo de someterlas a besos y caricias inapropiadas o comentarios sexuales inapropiados.

Cuomo ha negado las acusaciones.