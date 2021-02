CDC investigan brote de listeria vinculado a quesos estilo hispano

WASHINGTON. D.C.- Los CDC y funcionarios de salud pública y reguladores en varios estados, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) están recolectando diferentes tipos de datos para investigar un brote multiestatal de infecciones por Listeria monocytogenes.

Los datos epidemiológicos muestran que el queso fresco y los quesos blandos estilo hispano podrían estar contaminados con Listeria y podrían estar enfermando a las personas. Todavía no se ha identificado una marca o un tipo específico de queso fresco y quesos blandos estilo hispano.

Datos epidemiológicos

Hasta el 11 de febrero del 2021, se habían notificado siete casos de personas infectadas con la cepa Listeria monocytogenes del brote en cuatro estados (ver el mapa). Los casos de enfermedad comenzaron en fechas que van desde el 20 de octubre del 2020 hasta el 22 de enero del 2021, con seis casos recientes de enfermedad en el 2021 (ver la cronología).

La verdadera cantidad de personas enfermas en un brote es probablemente mayor que la cantidad notificada, y el brote podría no estar limitado a los estados con casos de enfermedad conocidos (Maryland, Virginia, Connecticut y New Jersey). Esto se debe a que algunas personas se recuperan sin haber recibido atención médica y no se les ha hecho la prueba de detección de Listeria. Además, es probable que casos recientes de enfermedad aún no se hayan notificado, ya que generalmente lleva de 2 a 4 semanas determinar si una persona enferma ha sido afectada por un brote.

La edad de las personas enfermas varía desde 45 hasta 75 años, con una mediana de 61 años. Seis de las personas son hispanas y el 43% son mujeres. Las siete personas han sido hospitalizadas. No se han notificado muertes.

Funcionarios de salud pública a nivel estatal y local están entrevistando a las personas acerca de los alimentos que consumieron en el mes antes de enfermarse. De las cuatro personas entrevistadas, tres reportaron haber comido al menos un tipo de queso fresco y quesos blandos estilo hispano, y las tres reportaron haber comido queso fresco. Los funcionarios de salud pública continúan entrevistando a personas enfermas para tratar de identificar una marca o un tipo específico de queso.

Datos de laboratorio y rastreo

Los investigadores de salud pública están usando el sistema PulseNet para identificar los casos de enfermedad que podrían ser parte de este brote. La red PulseNet de los CDC administra una base de datos nacional con estas huellas genéticas de bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos. La identificación genética se hace en bacterias mediante un método llamado secuenciación del genoma completo (WGS).

El WGS indicó que las bacterias en las muestras de las personas enfermas están estrechamente relacionadas a nivel genético. Esto significa que es probable que las personas afectadas por este brote se enfermaron por los mismos alimentos.

Los funcionarios estatales están haciendo pruebas a muestras de queso fresco y quesos blandos estilo hispano que recolectaron en tiendas donde las personas enfermas reportaron haber comprado quesos.

Medidas de salud pública

Los CDC recomiendan a las personas con riesgo mayor de enfermarse gravemente por Listeria que no coman queso fresco y quesos blandos estilo hispano hasta que las autoridades de salud sepan más, y que se comuniquen con su proveedor de atención médica de inmediato si tienen algún síntoma de enfermedad grave por Listeria después de comer queso fresco y quesos blandos estilo hispano.

Tienes un riesgo mayor de enfermarse gravemente por Listeria si estás embarazada, tiene 65 años o más, o tienes el sistema inmunitario debilitado debido a ciertas afecciones o ciertos tratamientos. Si no estás en estos grupos, es poco probable que te enfermes gravemente por Listeria. Las autoridades sanitarias explicaron que de manera preventiva:

No comas ningún queso fresco ni quesos blandos estilo hispano (como queso fresco, queso blanco y queso panela) hasta que hayamos identificado cuál marca o tipo específico está enfermando a las personas.

hasta que hayamos identificado cuál marca o tipo específico está enfermando a las personas. Comunícate con tu proveedor de atención médica de inmediato si tienes estos síntomas después de comer queso fresco y quesos blandos estilo hispano: Las personas embarazadas generalmente solo presentan fiebre, fatiga y dolores musculares. Sin embargo, la infección por Listeria durante el embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, o una infección potencialmente mortal en el recién nacido. Las personas que no están embarazadas podrían presentar dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, además de fiebre y dolores musculares.



Asegúrate de que el queso fresco y los quesos blandos estilo hispano que comas tengan etiquetas que digan “hecho con leche pasteurizada”. Si bien la pasteurización de la leche mata la Listeria, los productos hechos con leche pasteurizada igual se pueden contaminar si se producen en instalaciones que no tienen condiciones higiénicas.

Los restaurantes que sirven queso fresco y quesos blandos estilo hispano, y las tiendas que los venden, deben seguir los consejos de la FDA sobre la manipulación segura y la limpiezaexternal icon.