Telemundo presentará de costa a costa la tradicional Misa del Domingo de Ramos

Como parte de la iniciativa mundial #QuédateEnCasa, Telemundo se une a la tradicional celebración de la Semana Santa con la transmisión en vivo de costa a costa de la Misa del Domingo de Ramos desde el Vaticano este domingo, 5 de abril a las 5:00 a.m. (este), 4:00 a.m. (centro) y 2:00 a.m. (Pacífico).

Desde la Basílica de San Pedro en la ciudad del Vaticano en Roma, el Sumo Pontífice conmemora los misterios solemnes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo con la Santa Misa que se realizará sin participación del pueblo debido a la situación de la pandemia por COVID-19.

Stephanie Himonidis, copresentadora del programa mañanero “Un nuevo día”, será la conductora de esta emisión. La misa se retransmitirá a las 10:00 a.m. (9:00 a.m. centro).