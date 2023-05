Vendedores telefónicos en NJ ahora tienen que dar su información de contacto dentro de 30 segundos

Vendedor por teléfono: Hola, ¿le interesaría cambiar al servicio de larga distancia de TMI?

Jerry: Oh, no puedo hablar ahora. ¿Por qué no me das el número de tu casa y te llamo más tarde?

Telemarketer: Uh, bueno, lo siento, no se nos permite hacer eso.

Jerry: Oh, supongo que no quieres que la gente te llame a casa.

Teleoperador: No.

Jerry: Bueno, ahora sabes cómo me siento. [Jerry cuelga el teléfono]

Fue una interacción de 15 segundos que Jerry tuvo durante un episodio de la temporada 4 de "Seinfeld" lo que inspiró una propuesta de Nueva Jersey para limitar las llamadas de vendedores teléfonicos. Y ahora el llamado "Proyecto Seinfeld" se ha convertido en ley.

El gobernador Phil Murphy, un demócrata, firmó la legislación el lunes. Requiere que los vendedores telefónicos, dentro de los 30 segundos de la llamada, se identifiquen por su nombre y proporcionen el nombre y el número de la persona en cuyo nombre se está realizando. También tienen que declarar el propósito de esa llamada dentro de ese medio minuto inicial.

También exige que los vendedores telefónicos muestren su dirección postal en cualquier sitio web que posean y operen, así como la dirección de cualquier negocio que representen en las llamadas.

Y para aquellos frustrados por el momento de dichas llamadas, hay buenas noticias. Las llamadas de telemercadeo no solicitadas están prohibidas entre las 9:00 p. m. y 8:00 a. m., hora local, en la ubicación del cliente, según la factura.

Murphy dijo que estaba orgulloso de convertirlo en ley y dijo que proporciona la transparencia que tanto se necesita.

"La famosa escena de 'Seinfeld' en la que Jerry está irritado porque la persona que llamó para vender puede llamar en cualquier momento, bajo cualquier pretexto y sin ningún tipo de pautas o consecuencias, toma a la ligera una situación que muchos habitantes de Nueva Jersey enfrentan todos los días, a veces varias veces al día", dijo Murphy en un comunicado.

Los principales patrocinadores incluyeron a los senadores estatales Jon Bramnick y Nellie Pou y a los asambleístas Paul Moriarty, Daniel Benson y Clinton Calabrese.

“Cuando contesta la llamada de un vendedor telefónico, debe saber de inmediato quiénes son y para quién trabajan”, dijo Bramnick, un republicano, en un comunicado. "Si están en alza, las empresas de telemercadeo no deberían tener problemas con este proyecto de ley".

La violación de las disposiciones del proyecto de ley constituye un delito de alteración del orden público, además de otras sanciones ya previstas por la ley vigente.

La prohibición de llamadas de ventas no solicitadas y el requisito de divulgar cierta información de telemercadeo no se aplican a las llamadas de ventas de telemercadeo cuando un cliente se comunica con el telemercadeo a través de una llamada telefónica o un sitio web y solicita afirmativamente una llamada de ventas de telemercadeo de seguimiento u otro contacto, dicen los funcionarios de Nueva Jersey.