¿Cómo funciona el aumento de salario en Nueva Jersey para empleados que reciben propina? Te explicamos

NUEVA JERSEY -- El Estado Jardín aumentará el salario mínimo a $14.13 por hora para la mayoría de los empleados a partir del 1 de enero de 2023, anunció el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey.

El incremento es de $1.13 bajo la ley de Nueva Jersey que señala que el salario mínimo aumenta $1 la hora, o más, si se justifica debido a los aumentos significativos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como sucedió este 2022.

El salario en efectivo de los trabajadores que reciben propinas aumentará a $ 5.26 / hora, y los empleadores podrán reclamar un crédito de propina de $ 8.87, un aumento en el crédito de propina máximo permitido de $ 1. Si el salario mínimo en efectivo más las propinas de un empleado no equivalen al menos al salario mínimo estatal, entonces el empleador debe pagar la diferencia al empleado.

Entonces, cómo funciona el salario y cuál es el derecho para aquellos empleados que reciben propina. Te explicamos a continuación.

Trabajadores que reciben propinas en NJ: sus derechos y protecciones

El 4 de febrero de 2019, el gobernador Phil Murphy firmó la Ley Pública 2019, c. 32, que modifica la Ley de Horas y Salarios de Nueva Jersey, en la que aumenta progresivamente el salario mínimo estatal por hora para la mayoría de los empleados a $15/hora en el transcurso de cinco años.

Esta ley también permite a los empleadores de trabajadores que reciben propinas tomar un “crédito de propinas” para su obligación de pagar el salario mínimo mediante el pago de una parte en efectivo al empleado con el saldo del salario mínimo compuesto por las propinas ganadas. Las propinas son propiedad exclusiva del empleado, y un empleador no puede tomar ninguna parte de las propinas ganadas por los trabajadores para ningún propósito.

¿Qué es una propina?

Una propina es dinero que un cliente le da a un empleado en reconocimiento de un servicio realizado para el cliente.

Se da una propina además del monto cobrado por el servicio realizado, y el cliente decide si, a quién y cuánto dar propina.

Una propina puede ser una suma en efectivo entregada directamente al empleado, o también puede darse mediante otro método de transferencia, como cuando un cliente paga con tarjeta de crédito y agrega una cantidad a su tarjeta por la propina.

Las propinas pertenecen al empleado, ya sea que el empleador haya tomado o no un crédito de propinas.

¿Es un cargo por servicio una propina?

No. Si el establecimiento del empleador cobra un cargo de servicio obligatorio, como el 15 por ciento del monto de la factura, esto no puede contarse como propina según la ley de NJ, incluso si el empleador eventualmente distribuye el cargo a sus empleados.

Por ejemplo:

Cuando las negociaciones entre un hotel y un cliente para instalaciones para banquetes incluyan montos para distribución a los empleados del hotel, los montos distribuidos no se cuentan como propinas.

Cuando un restaurante cobra un cargo adicional por fiestas de un cierto número de personas, esto no se considera una propina según la ley.

¿A quién se considera un empleado que recibe propinas?

Un empleado que recibe propinas es cualquier trabajador (de tiempo completo, de medio tiempo o temporal) que se dedica a una ocupación en la que acostumbra y regularmente recibe más de $30 por mes en propinas. Un empleado que acostumbra y regularmente recibe más de $30 en propinas durante un período de un mes, pero ocasionalmente no lo hace, también se considera un empleado que recibe propinas. Por ejemplo, si un empleado no recibe propinas porque estuvo enfermo o de vacaciones, o porque el negocio estuvo lento en una semana determinada, todavía se lo considera un empleado que recibe propinas.

Solo las propinas que conserva el empleado cuentan para el umbral de $30 para el estado de empleado que recibe propinas. Si un empleado recibe propinas, pero una parte se redistribuye a otro empleado a través de un grupo de propinas, entonces la cantidad redistribuida no se incluye en el recuento de $30 por mes.

¿No está seguro si es un empleado que recibe propinas? Envíe un correo electrónico a wage.hour@dol.nj.gov y un miembro del personal lo ayudará a responder esta pregunta.

¿Qué es un crédito de propina?

Según la Ley de Horas y Salarios de Nueva Jersey, se permite, pero no se exige, que un empleador aplique hasta una cantidad máxima fija de las propinas de un empleado a la obligación del empleador de pagar el salario mínimo por hora estatal completo. Esto se llama tomar un crédito de propina. El crédito de propina máximo permitido bajo la Ley de Horas y Salarios de NJ está programado para aumentar anualmente hasta 2024.

Para que el empleador pueda aplicar un crédito de propina, hasta la cantidad máxima establecida por la ley, el empleador debe demostrar que el empleado recibió al menos esa cantidad en propinas reales.

¿Qué es un grupo de propinas?

La agrupación de propinas ocurre cuando los empleados que reciben propinas combinan todas o algunas de sus propinas y redistribuyen la suma entre ellos al final de un turno de trabajo u otro período de tiempo determinado.

Un empleador debe notificar a sus empleados sobre cualquier monto requerido de contribución al fondo común de propinas, solo puede tomar un crédito de propinas por la cantidad de propinas que finalmente recibe cada empleado, no puede quedarse con ninguna de las propinas de los empleados para ningún otro propósito y no puede distribuirlas a empleados que no reciben propinas.

Cuando el empleador acepta un crédito de propinas, una vez que se calculan las propinas recuperadas del fondo común y los salarios en efectivo del empleador, el empleado debe recibir el salario mínimo por hora estatal completo. Si la suma por hora es menor, el empleador debe compensar la diferencia.

¿Cuál es el salario mínimo en efectivo que un empleador debe pagar a un empleado que recibe propinas si el empleador está tomando un crédito de propinas?

A partir del 1 de enero de 2022, los empleadores que soliciten un crédito de propinas deben pagar a los empleados que reciben propinas un mínimo de $5.13 por hora. Haga clic aquí para ver un gráfico del salario mínimo de Nueva Jersey.

Si el salario mínimo en efectivo más las propinas recibidas por un empleado no equivalen al menos al salario mínimo por hora estatal completo, entonces el empleador debe pagar la diferencia al empleado.

Por ejemplo:

Pam es mesera en un restaurante. En una semana laboral, trabajó 40 horas y ganó $500 en propinas, o $12.50 por hora en propinas. Su empleador aplicó el crédito máximo de propinas de $7.87 por hora contra el salario mínimo estatal completo por hora de $13 y le pagó un salario en efectivo de $5.13. Durante esta semana laboral, Pam recibió $17.63 por hora, que está por encima del salario mínimo de $13 por hora. Por lo tanto, este uso por parte del empleador del crédito máximo de propinas es legal.

En la próxima semana laboral, con la mayoría de los clientes pidiendo comida para llevar, las propinas de Pam han disminuido. Durante esta semana laboral, trabajó 40 horas y ganó $200 en propinas, o $5 por hora. Ahora, un salario en efectivo por hora de $ 5.13 más $ 5 por hora en propinas equivale a $ 10.13, que está por debajo del salario mínimo estatal completo por hora. El empleador de Pam debe pagarle la diferencia de $2.87 ($5.13 + $5 + $2.87 = $13) para garantizar que reciba al menos el salario mínimo estatal por hora de $13/hora.

¿Bajo qué condiciones puede un empleador tomar un crédito de propina?

Según la Ley de Horas y Salarios de Nueva Jersey, un empleador califica para aplicar un crédito de propinas contra el salario mínimo por hora estatal completo solo si el empleador ha informado a sus empleados que reciben propinas con anticipación de lo siguiente:

El monto del salario en efectivo que debe pagarse al empleado que recibe propinas;

El monto del crédito de propinas, que será reclamado por el empleador, el cual no podrá exceder el valor de las propinas efectivamente recibidas por el empleado;

Que todas las propinas recibidas por el empleado que recibe propinas deben ser retenidas por el empleado, excepto en el caso de un acuerdo válido de fondo común de propinas limitado a los empleados que reciben propinas; y

Que el crédito de propina no se aplicará a ningún empleado que no haya sido informado de los requisitos de J.A.C. 12:56-3.5.

¿Qué pasa si creo que mis derechos están siendo violados?

Lleva un registro de las horas que trabajó, el pago y la información de contacto del empleador.

Puede presentar una queja en línea aquí o llamar al 609-292-2305.

¿Tiene preguntas? Envíe un correo electrónico a wage.hour@dol.nj.gov.

Una persona de confianza puede ayudar a presentar una queja o enviarnos un correo electrónico en su nombre. NJDOL también cuenta con personal multilingüe, como en español, que puede ayudar.

NJDOL puede emitir sanciones y multas contra los empleadores que no cumplan con la ley.

¿Le preocupa que su empleador pueda tomar medidas contra usted por usar o preguntar sobre sus derechos en el lugar de trabajo? Las leyes de Nueva Jersey lo protegen de represalias por parte de un empleador actual o anterior.

Su identidad y otra información de identificación personal están protegidas contra la divulgación a su empleador y otros, con excepciones limitadas. Para obtener más información, haga clic aquí.

¿Qué sucede con el salario de un empleado cuando no está trabajando con propinas?

Un empleado que recibe propinas puede pasar algún tiempo realizando tareas que no reciben propinas relacionadas con su trabajo que recibe propinas. Sin embargo, en Nueva Jersey, cuando un empleado que recibe propinas pasa más del 20 por ciento de su tiempo realizando tareas relacionadas que no reciben propinas, el empleador tiene prohibido tomar un crédito de propinas por el tiempo dedicado a realizar las tareas relacionadas que no reciben propinas. Es decir, por el tiempo dedicado a realizar las tareas relacionadas sin propinas, el empleador debe pagar el salario mínimo estatal completo por hora. Esto se conoce como la regla 80/20.

Por ejemplo: