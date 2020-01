Programa de Enfoque este domingo

FORT LEE, NJ - (10 de enero de 2019) – Los televidentes de Telemundo 47 están invitados a sintonizar el programa especial de Enfoque este domingo 12 de enero, esta vez con nuestra Rosarina Bretón.

Este domingo en Enfoque Telemundo 47:

Nuestro programa tocará temas de importancia que incluyen:

AVISO A LOS MEDIOS: TEMAS E INVITADOS PARA LA EDICION DE ENFOQUE EN TELEMUNDO 47 ESTE DOMINGO 11 DE FEBRERO.

FORT LEE, NJ - (9 de febrero del 2018) –Los televidentes de Telemundo 47 están invitados a sintonizar el programa Enfoque este domingo 11 de febrero a las 8:00 AM.

Enfoque es presentado por Allan Villafaña, un veterano periodista y presentador de noticias, galardonado por los premios Emmy.

Los temas e invitados de esta semana en Enfoque Telemundo 47 incluyen:

Estudio sobre cómo afecta a los residentes en los sectores de Washington Heights/inwood, el alto costo de las viviendas, los bajos ingresos y la pobreza.

Invitada: Dr. Ramona Hernández. Directora de “Dominican Studies Institute of The City University of New York (CUNY)

TPS, fecha límite para hondureños.

Invitada: Abogada María Temilda González. Experta en inmigración.

Epidemia mortal de gripe. Cómo defendernos. Quiénes son los más vulnerables.

Invitada: Doctora Hilda Roque-DieguezEntrevista (pregrabada) con la Comisionada de educación de NYC Doña Carmen Fariña.

Enfoque en Telemundo 47, ofrece a los televidentes de Nueva york, Nueva Jersey y Connecticut, un asiento en primera fila, para presenciar las discusiones políticas más importantes, y temas de actualidad en el país y el mundo.



A Enfoque en Telemundo 47 son invitados miembros del Congreso, legisladores estatales y locales, líderes comunitarios y representantes de organizaciones sin fines de lucro y muchos más.

Sobre Telemundo 47 Nueva York

Telemundo 47 / WNJU es la estación de televisión local, en español, cubriendo el área tri-estatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Telemundo 47 es parte del grupo de NBCUniversal y lleva más de 50 años transmitiendo noticas locales, información y entretenimiento para el mercado hispano del área.

Ahora WNJU es el canal oficial en español ofreciendo cobertura exclusiva de la Copa Mundial de la FIFA 2018TM. Telemundo 47 produce más de 27 horas de noticias locales y programación cada semana.

Líderes en noticias de última hora, el único canal en español con un equipo de meteorólogos bilingües La Autoridad en el Tiempo, incluyendo el Doppler 47, con tecnología S Band, la más fuerte y precisa tecnología disponible en el país. La estación también tiene la unidad investigativa para el consumidor, Telemundo Responde, la cual ofrece protección y ayuda al consumidor, ha recuperado más de $1.5 millones de dólares para nuestra comunidad.

Telemundo 47 también cuenta con el programa Acceso Total, el único programa local de entretenimiento en el mercado. También sintonicen la estación de multidifusión TeleXitos, en la cual pueden ver series icónicas y amadas del ayer en español.

La estación demuestra su compromiso con la comunidad cultivando relaciones con organizaciones que reflejan la gran diversidad del área de nueva york. Los televidentes pueden sintonizar Telemundo 47 para ver noticias locales de último minuto, los pronósticos del clima y titulares de deportes en diversas plataformas, incluyendo el internet visitando Telemundo47.com o vía su aplicación local y medios sociales.