¿Debes dejar que tu perro olfatee cuando lo sacas a caminar? lo que dicen los expertos

Si eres un orgulloso dueño de un perro, probablemente estés familiarizado con los giros que puede dar un paseo cuando debería ser sencillo.

Lo más habitual es que te encuentres detenido junto a unos árboles, mirando a los peatones que pasan por allí, mientras tu perro olfatea la misma hoja durante varios minutos. Pero antes de separar a su perro de ese árbol (o de la boca de incendios, o del arbusto, o del trozo de acera…), puede merecer la pena considerar el paseo desde su punto de vista.

Y para los perros, ese punto de vista es más bien un punto de vista olfativo.

Según el American Kennel Club, "al igual que nosotros utilizamos la vista como principal sentido para entender nuestro entorno, los perros utilizan su nariz. La forma en que algo huele les da a los perros más información que la forma en que algo se ve, se siente, suena o sabe".

Por supuesto, se sabe que los perros tienen un excelente sentido del olfato. El mejor amigo del hombre ayuda a detectar todo tipo de cosas, desde bombas hasta drogas y COVID-19.

Pero el grado de excelencia de los perros en el olfato puede resultar sorprendente.

"Son máquinas de oler, básicamente", dijo Tommy Dickey, investigador y profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara. Su reciente estudio ha consistido en trabajar con perros de terapia, concretamente en el uso de la detección de olores médicos para detectar el COVID-19.

"Los sensores del perro son generalmente mucho mejores que los nuestros, con la excepción de la visión diurna", dijo Dickey. Pero no se trata sólo de que el olfato del perro sea mejor que el de los humanos.

Según Dickey, los perros tienen 100,000 veces más capacidad olfativa que las personas.

Tienen casi 1,100 genes que incorporan el sentido del olfato a su ADN, mientras que los humanos sólo tienen unos 800, explicó Dickey. Los perros también tienen unas 20 veces más células receptoras de olores que los humanos, lo que significa mucha más potencia a la hora de captar un olor del aire o del suelo en primer lugar.

"Sin embargo, los receptores olfativos adicionales no sólo significan que los perros pueden olfatear olores sutiles que nosotros no podemos", explica el American Kennel Club. "También permiten a los perros detectar una complejidad de olores que los humanos no pueden. Tu puedes oler las galletas de chocolate, pero tu perro puede oler las pepitas de chocolate, la harina, los huevos y otros ingredientes".

Esa capacidad de distinguir olores distintos se extiende también a otros animales.

"Los perros también perciben el miedo y la ansiedad a través de su nariz", dice en su página web VCA Animal Hospitals, un grupo veterinario con sede en Los Ángeles. "Cuando estamos estresados o asustados, segregamos la hormona de lucha o huida, la adrenalina, que los perros detectan aunque no podamos olerla. Cuando estamos ansiosos, también aumenta el ritmo cardíaco y el flujo sanguíneo, lo que transporta las sustancias químicas del cuerpo a la superficie de la piel, donde los perros pueden captarlas más fácilmente."

Y una vez que han captado ese olor, dedican mucha más capacidad cerebral a averiguar lo que significa, literalmente. Según Dickey, "alrededor de un tercio del cerebro [del perro] se dedica al olfato, mientras que en el caso de los humanos es sólo un 5%".

Las cifras son estimaciones generales de una amplia variedad de investigaciones científicas, ya que los genes y los receptores varían según la raza de perro que se estudie, dijo. Pero no importa cómo se mire, el poder olfativo de los perros supera al de los humanos con creces.

Además, la nariz de los perros es muy grande en comparación con la de los humanos, según Dickey.

LOS PERROS RESPIRAN DE FORMA DIFERENTE A LOS HUMANOS

Cuando el perro respira, toma aire a través de las fosas nasales. Pero en lugar de exhalar por el mismo orificio, el aire al exhalar pasa "a través de las aletas de los lados de sus pequeñas narices negras", dijo. Ese proceso les permite probar mejor los olores al circular el aire.

En lugar de inhalar y exhalar como hacen los humanos, a través de los mismos orificios, las aletas del lateral de la nariz del perro les permiten retener "los olores que les resultan más interesantes o importantes", explica Dickey, y concentrarse sólo en ese olor.

Una vez que el aire está dentro de su nariz, los perros también tienen más membranas dedicadas a todos esos receptores olfativos. "Eso les permite oler mucho más", dijo Dickey.

Por supuesto, el hecho de que los perros sean buenos en el olfato no significa que carezcan de otros departamentos sensoriales. También son conocidos por su agudo oído, que es "realmente 5 veces mejor que el de un humano" y permite a los perros oír hasta una milla de distancia en las condiciones adecuadas.

Y aunque no son tan buenos para ver las cosas como las personas, no son tan malos como sugiere la sabiduría popular.

Según Dickey, los perros no son completamente daltónicos, sino que tienen una gama más limitada, que abarca la parte del espectro que va del amarillo al azul y deja de lado el rojo.

Y cuando se trata de la visión nocturna, los perros vuelven a superar a los humanos, gracias a una membrana situada en la parte posterior del ojo que refleja la luz hacia la zona de detección.

Al final, el olfato es importante para los perros, pero también lo son otros sentidos, al igual que para los humanos, dijo Dickey. Es como "en el tenis", explicó. "Obviamente, miras la pelota, pero el sonido de la pelota saliendo de la raqueta es casi tan importante para tomar tus decisiones [sobre qué hacer a continuación]".

Así, cuando el perro sale de paseo, "ve el mundo a través de su nariz", dijo Dickey.

El perro que se detiene en la boca de incendios durante lo que parecen años está oliendo en realidad a todos los demás perros que han pasado por allí antes, y si se trata de los mismos perros en un horario regular, Fido puede distinguir qué olor es de qué perro.

¿DEBERÍAS DEJAR QUE TU MASCOTA HUELA DURANTE EL PASEO?

"Lo que realmente deberíamos hacer, si somos realmente considerados con nuestros animales, es dejar que nuestros perros huelan todo lo que quieran", dice Dickey.

El American Kennel Club también recomienda "dar amplias oportunidades para olfatear". Sin embargo, es mejor no permanecer en el mismo punto de referencia durante demasiado tiempo: es mejor hacer algunos tramos de paseo guiado con correa, seguidos de "descansos para olfatear", o periodos de tiempo en los que el perro sabe que puede relajarse y oler a su alrededor.

Y, según el American Kennel Club, mientras su perro olfatea, usted también puede obtener algunos beneficios. Sacar a pasear a su perro puede mejorar su estado de ánimo, porque sabe que su amigo de cuatro patas se lo está pasando bien, le conecta con la naturaleza y le ayuda a controlar el estrés mientras hace ejercicio.

