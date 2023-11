Admitir que te equivocaste es difícil de hacer. En algunas culturas, puede verse como un signo de debilidad o tontería, por lo que nos aferramos más a la idea de tener certeza y tener razón.

Pero investigadores han descubierto que cuando alguien admite que se equivocó, no se le considera menos competente. De hecho, la gente los considera más inteligentes, más comunitarios y amigables.

Esto es lo que hacen los buenos admitidos:

1. Priorizan el aprendizaje y el crecimiento.

Cuando replanteas el aprendizaje como algo ganador, avanzas hacia la comprensión, en lugar de contar las veces que has acertado o equivocado.

Un estudio realizado por las psicólogas Carol Dweck y Karina Schumann respalda esto y descubre que es más probable que asumamos la responsabilidad de nuestros errores si creemos que tenemos el poder de cambiar nuestro comportamiento.

La clave es recordarte a ti mismo que, aunque tu comportamiento haya sido incorrecto, puedes cambiarlo en el futuro. Y el hecho de que admitas haber actuado mal no significa que estés diciendo que eres una mala persona.

2. Piden más información.

Cuando alguien te diga que estás equivocado, en lugar de ponerse inmediatamente a la defensiva, siente curiosidad por saber por qué te dice eso. Responda con "¿Puedes contarme más?" y escuche realmente lo que tienen que decir.

Esto no sólo te hace más receptivo a la retroalimentación y a los pensamientos de la otra persona, sino que también tiene el potencial de ampliar tu forma de pensar sobre un tema o cuestión.

Te volverás menos combativo con las opiniones de los demás y al mismo tiempo desafiarás tu propio sentido de certeza.

3. Recuerdan que los humanos están hechos para perdonar.

Cuando admitimos que estamos equivocados, no sólo seremos vistos como más fuertes y amigables, sino que es muy probable que también seamos perdonados por nuestras transgresiones.

Un estudio de la psicóloga Molly Crockett reveló que los humanos tenemos una predisposición básica a perdonar a los demás, incluso a los extraños. Quizás porque la alternativa es dañar o terminar una relación y perder los beneficios que podría habernos reportado en el futuro.

Cuando admitimos nuestros errores, creamos más potencial para preservar o reparar las conexiones más importantes de su vida.

Scott Shigeoka es un experto en curiosidad y psicología y autor de "Seek: How Curiosity Can Transform Your Life and Change the World". Es conocido por traducir la investigación en estrategias que promueven el bienestar positivo y las relaciones conectadas en todo el mundo, incluso en el Greater Good Science Center de UC Berkeley y a través de sus cursos en la Universidad de Texas en Austin. Ha dado charlas en Pixar, IDEO, Airbnb, Google y universidades de todo el mundo. Síguelo en Instagram y LinkedIn.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Scott Shigeoka para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.