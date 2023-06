Cada niño pequeño se pone ansioso a veces. Pero cuando su hijo entra en pánico, hay una frase común que nunca debes pronunciar: Cálmese.

Eso es según Rachel Romer, directora ejecutiva y cofundadora de la compañía de beneficios de asistencia educativa Guild, que es madre de dos hijos. Especialmente para los niños, dice, la calma se enseña mejor a través de demostraciones.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

“Estoy en medio de la crianza de dos niños pequeños de 4 años, y pienso en cuando están ansiosos, decir 'cálmate' es lo peor que le puedes decir a un niño de 4 años y medio”, dijo Romer recientemente en el podcast “Opportunity Divide” de Guild, en un episodio con la investigadora de liderazgo Brené Brown y el psicólogo organizacional de Wharton Adam Grant.

Brown y Grant estuvieron de acuerdo. Decir "cálmate" no valida las emociones del niño ni lo ayuda a comprender sus sentimientos, e incluso, sin querer, puede parecer desdeñoso, dijeron.

Manejar una emoción como la ansiedad es una tarea compleja, agregó Grant, recordando una disertación publicada en 2014 en el Journal of Experimental Psychology por una investigadora llamada Alison Wood Brooks.

“Lo que encontró fue que, cuando le preguntas a la gente, '¿Qué haces cuando estás ansioso y qué le dices a otras personas que hagan?', [más del 80 %] de las personas dijeron 'cálmate', pero no pudieron. No lo hagas, porque todos sabemos que la ansiedad es una emoción intensa y altamente activada, y no desaparece simplemente”, dijo Grant.

El trío recomendó dos ejercicios para ayudar a los niños a manejar mejor sus emociones intensas.

1. MEJORA EL BIENESTAR GENERAL

Los papás a menudo son vistos como pilares estoicos o proveedores financieros de la familia. Es posible que no se den cuenta, pero debido a estos mensajes sociales, muchos de ellos encuentran validación en el cumplimiento de estos roles esperados.

Pero cuando los hombres aparecen constantemente con el impulso de arreglar las cosas y “salvar el día”, caen en un ciclo tóxico de complacer a las personas y, como resultado, se olvidan de priorizar sus propias necesidades.

Este tipo de comportamiento, y el hábito de reprimir las emociones, crea una profunda sensación de desapego, de sí mismos y de sus seres queridos. Es un factor importante detrás de por qué tantos hombres experimentan la soledad.

2. PROFUNDIZA LOS LAZOS FAMILIARES

Hay un par de maneras en que los papás pueden comenzar a abrirse más con sus hijos.

Comparta recuerdos de la infancia o fotografías con sus hijos y hable sobre cómo se sintió ser usted en ese momento. Esto les ayudará a entenderte mejor y relacionarse contigo.

Otro enfoque es iniciar una conversación sobre las diferentes formas en que las personas pueden mostrar fortaleza, como la honestidad, la generosidad o la gratitud. Habla sobre a quién admiras y qué características positivas te esfuerzas por encarnar.

3. AYUDA A CRIAR NIÑOS MÁS RESILIENTES

A pesar de todos los avances que hemos logrado en conversaciones sobre género, todavía estamos atascados en reliquias polvorientas de la masculinidad de la vieja escuela. (Piense: programas de televisión y películas que representan a los padres como niñeros torpes o disciplinadores serios).

Pero podemos ir más allá de estos estereotipos al:

Practicar y modelar el amor nutritivo: los estudios muestran que los papás emocionalmente presentes crían niños más resistentes y seguros.

Mostrar empatía: En lugar de decirles que se endurezcan, enfréntese a los derrumbes y lágrimas de su hijo escuchándolos y afirmándolos.

Disculparse cuando se comportó de una manera de la que no está orgulloso: Esto modela la humildad, el coraje y la responsabilidad emocional.

Por último, abrace y bese a sus hijos cuando ya hayan pasado de la niñez.

Andrew Reiner es un experto en crianza y autor de "Better Boys, Better Men: The New Masculinity That Creates Greater Courage and Emotional Resilency". Enseña en la Universidad de Towson, donde ofrece el seminario “El rostro cambiante de la masculinidad”. Andrew vive con su familia y dos perros rebeldes en una pequeña montaña en Maryland. Convertirse en esposo y padre ha sido una de las experiencias más transformadoras de su vida.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Andrew Reiner para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.