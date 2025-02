La ciudad de Estados Unidos con peor tráfico es Nueva York, según CNBC

Estados Unidos tiene un año más algunas de las ciudades más congestionadas del mundo.

INRIX, una empresa de análisis de transporte, publicó su Cuadro de mando de tráfico global 2024, que clasifica las ciudades más congestionadas de Estados Unidos midiendo el cambio en los tiempos de viaje promedio en períodos pico durante más de 22 meses.

El informe encontró que el conductor estadounidense típico perdió 43 horas debido a la congestión del tráfico, una hora más que en 2023. Eso equivale aproximadamente a una semana laboral completa y equivale a $771 en tiempo perdido.

En general, la congestión le costó a Estados Unidos más de cuatro mil millones de horas perdidas o $74,000 millones en tiempo perdido.

Bob Pishue, analista de transporte de INRIX, le dice a CNBC Make It que el informe de este año muestra que los niveles de congestión están volviendo a ser los que eran en 2019 o antes de la pandemia de covid-19.

“La congestión del tráfico antes de la covid ocupaba un lugar bastante alto en la lista de preocupaciones de la gente y luego, durante la covid, disminuyó, pero ahora está empezando a aumentar nuevamente, lo cual no es bueno, pero también muestra que estamos volviendo a la forma en que solíamos hacer las cosas”, dice Pishue.

La ciudad de Estados Unidos con peor tráfico: Nueva York

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Nueva York se ubicó como la ciudad más congestionada de Estados Unidos, según INRIX.

A escala mundial, la Gran Manzana ocupó el segundo lugar después de Estambul, Turquía.

Los conductores en la ciudad de Nueva York perdieron 102 horas debido a los atascos, en comparación con 101 en 2023. Estos retrasos le cuestan al conductor promedio $1,826 y a la ciudad $9,500 millones, según el informe de INRIX.

Pishue dice que el centro de la ciudad de Nueva York y la congestión se recuperaron más rápido que otras áreas metropolitanas importantes como San Francisco y Washington D.C.

“Nueva York se recuperó mucho más rápido que muchos otros centros importantes debido a la diversidad de su economía. No se trata sólo de una o dos industrias”, añade.

El 5 de enero, la ciudad de Nueva York introdujo el precio de la congestión. A muchos conductores que ingresan a la zona de alivio de la congestión de Manhattan al sur de la calle 60 se les cobrará un peaje diario de $9 durante las horas pico entre las 5 a.m. y las 9 p.m. de lunes a viernes y de 9 a 21 horas. los fines de semana. De la noche a la mañana, el precio del peaje baja a $2.25.

“Si conduces en Nueva York, es brutal, no hay duda al respecto. La ciudad sabe que tiene un centro congestionado y el precio por congestión refleja que al menos está intentando algo para mitigar gran parte del tráfico allí”, dice Pishue.

Dado que los precios por congestión apenas han comenzado, dice Pishue, en lugar de esperar a ver si ayudarán a disminuir el tráfico, la clave es que la ciudad de Nueva York se asegure de tener una red de transporte sólida.

″[Los precios de congestión] pondrán precio a algunos viajes fuera de la carretera, y eso no es bueno para la economía. Lo que se desea es acomodar los viajes y no necesariamente eliminarlos”, afirma. "Si no puedes acomodarlos debido a la congestión del tráfico, tiene que haber una red de transporte sólida para captar esos otros modos de tránsito".

Las 10 principales ciudades de EEUU con peor tráfico

Nueva York Chicago, Ill. Los Angeles, Calif. Boston, Mass. Filadelfia, Pa. Miami, Fla. Houston, Texas Atlanta, Ga. Washington D.C. Seattle, Wash.

Al igual que el año pasado, Chicago se ubicó como la segunda ciudad más congestionada de Estados Unidos y la tercera a nivel mundial, después de la ciudad de Nueva York.

En Chicago, los conductores perdieron 102 horas en 2024, frente a 96 horas en 2023, lo que equivale a $1,826 en tiempo perdido. La congestión le costó a la ciudad $6,600 millones el año pasado.

Pishue dice que no sorprende que los conductores de Chicago y Nueva York pierdan la misma cantidad de tiempo conduciendo.

"Chicago es la tercera ciudad más grande del país, por lo que es natural que ocupe un lugar destacado, pero Chicago tiene bastante más conducción de lo que cabría esperar de una gran área metropolitana como esa", dice.

A pesar de eso, Pishue dice que Windy City todavía está experimentando un retraso en las personas que toman el transporte público y está trabajando para llevar sus niveles de congestión a los niveles anteriores al covid-19.

“La recuperación de la covid todavía se está reflejando en estos datos de transporte. El desafío será que a medida que más personas regresen a la oficina, podría haber un poco más de congestión”, dice Pischue. "Todavía hay muchas preguntas en estas grandes áreas metropolitanas sobre cómo serán los patrones de viaje de las personas cuando dejen de trabajar desde casa".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Celia Fernandez para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.