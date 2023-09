Quizá el bistec estaba crudo o la sopa estaba helada. Sea cual sea el error culinario, devolver la comida en un restaurante puede parecer de mala educación.

Shengxin Sun fue camarera y gerente de restaurantes durante una década en Columbia, Missouri, y ha soportado todo el espectro de reacciones cuando se trata de clientes insatisfechos con su comida.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

"Una vez, una clienta se comió más de la mitad de su comida y dijo que no le gustaba y exigió que el personal de cocina le preparara otra cosa", cuenta. "Su actitud fue grosera, y después de explicarle que se había comido casi todo lo que había en el plato, dijo: 'bueno, me da igual, ¿no tiene siempre razón el cliente? He dicho que no me gusta'".

Devolver la comida no es un acto inherentemente hostil, dice Sun. Sólo hay que hacerlo de forma respetuosa.

Aquí te explicamos cuándo está bien, y cuándo no, devolver la comida, y cómo hacerlo educadamente.

ESTÁ BIEN DEVOLVER LA COMIDA CUANDO...

Si la comida "no cumple tus expectativas", es comprensible que quieras mandarla de vuelta.

"Si no te sabe bien o no está hecha a tu gusto, por ejemplo, si la carne está demasiado hecha o las verduras demasiado crudas, o si la comida está contaminada de algún modo, devuélvela", dice.

NO ESTÁ BIEN DEVOLVER LA COMIDA CUANDO...

Si no te gusta la comida, tu plato debe reflejar ese sentimiento.

"No devuelvas la comida si ya te has comido al menos la mitad del plato", dice Sun.

Tampoco es apropiado devolver la comida si no eres tú quien la paga, dice Sara Jane Ho, experta en etiqueta formada en Harvard y presentadora del programa de Netflix "Mind Your Manners".

Por ejemplo, si te invitan a un menú de precio fijo en una cena multitudinaria, no devuelvas un plato por no ser exactamente lo que esperabas.

"Si te invitan a una buena cena en un restaurante y es otro el que paga la cuenta, entonces no te corresponde a ti", dice Ho. A menos que haya "algo como un gusano dentro", deberías aceptar la comida gratis.

Cómo devolver la comida educadamente

Lo más importante es el tono, dice Sun. Mantén la calma y usa palabras como "por favor" y "gracias".

"Empieza diciendo amablemente cuál es tu problema con la comida y pregunta educadamente si el camarero puede devolverla para que te la vuelvan a hacer o para pedir otra cosa", dice.

También puedes hacer una broma para aliviar la tensión.

"A veces creo que también ayuda ser gracioso si te sientes incómodo", dice Sun. "Yo he empezado diciendo: 'No pretendo ser una Karen, pero mi comida es (inserte aquí su problema)'. Y luego pregunto si pueden arreglarlo".

Ho insiste en que la clave es mantener una actitud respetuosa. "Hazles saber que no estás contenta, pero no montes una escena", dice. "Mantén un tono neutro".

Tampoco debes pedir que te devuelvan el dinero, dice.

Nunca digo: 'oh, deberías pagarme la comida'", dice. "Deja la pelota en el tejado del camarero, que debe saber qué hacer. Y si no lo saben, no merece la pena estresarse".

Puedes simplemente no volver a ese restaurante en el futuro.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Aditi Shrikant para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.