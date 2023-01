Si es que has estado buscando la oportunidad para comprar un auto nuevo pero aún no lo has hecho, pronto podrías perder la oportunidad de reclamar un crédito fiscal de hasta $7,500 del IRS para comprar uno.

Todo se debe a que a partir de marzo, el Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés), comenzará a emitir su guía de requisitos para los autos elegibles para el beneficio, lo que limitará temporalmente qué automóviles podrán recibir el valor total de los $7,500.

Entre los requisitos que entrarán en vigor en marzo radica el criterio de que un cierto porcentaje de las autopartes de los autos elegibles tendrán que haber sido fabricadas en Estados Unidos o en Norte América, lo cual limitará la eligibilidad de una alta variedad de autos.

El crédito, el cual forma parte del paquete de medidas contra la inflación aprobadas por Biden en el 2022, tiene como fin promover la compra de autos eléctricos asi como disminuir la inflación en el país, la cual alcanzó su punto más alto en los últimos 40 años en agosto.

La ley contra la inflación también extendió el crédito hasta 2031 así que los contribuyentes tendrán mucho tiempo para reclamar este beneficio siempre y cuando su auto califique.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Según la ley, para recibir el crédito los solicitantes debieron haber tenido un ingreso inferior a $150,000 ( o $300,000 para parejas) en el 2021.

Además, el beneficio solo cubre a los vehículos con un valor de hasta $55,000 para sedanes o $80,000 para camionetas.

Si bien el crédito apenas fue puesto en marcha en septiembre, la Casa Blanca recalcó que la serie de requisitos para recibir el crédito se implementarán gradualmente en los próximos meses y años.

Uno de estos requisitos, por ejemplo, le permitirá a los compradores aprovechar el crédito fiscal por adelantado desde la compra, pero la ley actualmente estipula que este método entrará en vigencia hasta el 2024.

¿QUÉ AUTOS CALIFICAN?

Audi

Año del auto Modelo Precio 2023 Audi Q5 TFSI e Quattro (PHEV model) $80,000

BMW

Año del auto Modelo Precio 2021, 2022, 2023 BMW 330e $55,000 2021, 2022, 2023 BMW X5 xDrive45e $80,000

Ford (includes Lincoln)

Año del auto Modelo Precio 2022, 2023 Ford Escape Plug-In Hybrid $80,000 2022, 2023 Ford E-Transit Van $80,000 2022, 2023 Ford F-150 Lightning $80,000 2022, 2023 Ford Mustang MACH E $55,000 2022, 2023 Lincoln Aviator Grand Touring (PHEV model) $80,000 2022, 2023 Lincoln Corsair Grand Touring (PHEV model) $55,000

General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet, and GMC)

Año del auto Modelo Precio 2022, 2023 Chevrolet Bolt $55,000 2022, 2023 Chevrolet Bolt EUV $55,000 2022, 2023 Cadillac Lyriq $55,000*

*Lyriq base price is over the $55k MSRP limit, so unlikely to qualify

Nissan

Año del auto Modelo Precio 2021, 2022, 2023 Nissan Leaf S $55,000 2021, 2022 Nissan Leaf S Plus $55,000 2021, 2022 Nissan Leaf SL Plus $55,000 2021, 2022 Nissan Leaf SV $55,000 2021, 2022, 2023 Nissan Leaf SV Plus $55,000

Rivian

Año del auto Modelo Precio 2022, 2023 Rivian R1S $80,000* 2022, 2023 Rivian R1T $80,000*

Stellantis (includes Chrysler, Jeep)

Año del auto Modelo Precio 2022, 2023 Chrysler Pacifica PHEV $80,000 2022, 2023 Jeep Wrangler 4xe $80,000 2022, 2023 Jeep Grand Cherokee 4xe $80,000

Tesla

Año del auto Modelo Precio 2022, 2023 Tesla Model 3 Rear Wheel Drive (Order here) $55,000 2022, 2023 Tesla Model 3 Long Range (Order here) $55,000 2022, 2023 Tesla Model Y All-Wheel Drive – 7 seat (Order here) $80,000* 2022, 2023 Tesla Model Y Long Range – 7 seat (Order here) $80,000* 2022, 2023 Tesla Model Y Performance – 7 seat (Order here) $80,000* 2022, 2023 Tesla Model Y All-Wheel Drive – 5 seat (Order here) $55,000 2022, 2023 Tesla Model Y Long Range – 5 seat (Order here) $55,000 2022, 2023 Tesla Model Y Performance – 5 seat (Order here) $55,000

*Model Y only qualifies for $80k MSRP limit with third row, 7-seat option

Volkswagen

Año del auto Modelo Precio 2023* Volkswagen ID.4 $55,000 2023* Volkswagen ID.4 Pro $55,000 2023* Volkswagen ID.4 Pro S $55,000 2023* Volkswagen ID.4 S $55,000 2023* Volkswagen ID.4 AWD Pro $80,000** 2023* Volkswagen ID.4 AWD Pro S $80,000**

Volvo

Año del auto Modelo Precio 2022 Volvo S60 (PHEV) $55,000 2022 Volvo S60 Extended Range $55,000 2023 Volvo S60 T8 Recharge (Extended Range) $55,000

Cabe señalar que los compradores pueden recibir hasta $7,500 de este crédito con la compra de un auto. Sin embargo, el beneficio se reducirá gradualmente por cada requisito que el auto no cumpla.

Por ejemplo, si el vehículo elegible no fue ensamblado en Estados Unidos, vendido por un "fabricante calificado" que cumplió con todos los requisitos de energía o de componentes renovables, el crédito será reducido substancialmente.

El IRS informó que la lista de autos elegibles crecerá conforme se produzcan más autos eléctricos dentro de los próximos años.

Para solicitar el beneficio, accede al sitio de la Casa Blanca aquí.